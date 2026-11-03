Petronor, Linde eta 360 Gas konpainiek gas berriztagarriak ekoizteko enpresa bat sortu dute
ONA Bizkaia izena izango du enpresak, eta 30 milioi euro inbertituko dituzte bere sorreran. Aurreikusi dute 12 lanpostu berri sortuko dituela. 2027ko lehen seihilekoan hasiko dira enpresa eraikitzen, eta 2029an hasiko du bere jarduna.
Petronor, Linde eta 360 Gas konpainiek gas berriztagarriak ekoitziko dituen joint venture baten eraketa sinatu dute gaur. Enpresa horren helburua gas berriztagarriak ekoiztea izango da, airea bereizita, hainbat industria prozesutan erabili ahal izateko; bai Bizkaiko findegian, bai EAEko beste enpresa batzuetan, baita hortik kanpoko gertuko beste lurralde batzuetan ere.
ONA Bizkaia izena izango du enpresak, eta 30 milioi euro inbertituko dituzte bere sorreran. Aurreikusi dutenez, 12 lanpostu berri sortuko ditu —eta gutxienez zeharkako beste horrenbeste lanpostu— eta Petronorren egungo instalazioen barruan egongo da kokatuta, Muskizen, hiru konpainiek ohar baten bidez jakinarazi dutenez.
2027ko lehen seihilekoan hasiko dira enpresa eraikitzen, eta 2029an hasiko du bere jarduna. Eraikitzen ari diren bi urteetan, 60 pertsona arituko dira prozesu horretan lanean.
Sortzaileek azaldu dutenaren, ONA izenak "proiektuaren funtsa islatzen du", euskaraz duen esanahitik abiatuta, "lurraldearekiko balioari, konfiantzari eta konpromisoari lotzen baitzazio", eta, era berean, airea nahiz jardueraren muina osatzen duten hiru gasen inizialak batzen ditu: oxigenoa, nitrogenoa eta argona.
Petronorrek, Lindek (industria eta elikagaigintza arloetarako aire gasen fabrikazioan eta banaketan espezializatutako enpresa) eta 360 Gasek (gas industrialak, sendagarriak eta elikagaien kalitatekoak fabrikatzen, eraldatzen eta banatzen dituen euskal enpresa) partaidetza berdina izango dute proiektu berri horretan.