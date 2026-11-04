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Asteasuko Siemens-Gamesa enpresako langileak hitzarmen propio baten aldeko greba egiten ari dira
Greba mugagabean daude, enpresak Estatu mailako hitzarmena aplikatzearen kontra. Asteasuko lantegian 180 pertsona daude lanean, eta uneotan aldi baterako enplegu erregulazio (ABEE) egoeran daude. Langileek karabana egin dute gaur Donostiaraino, Adegi Gipuzkoako enpresen elkarteari eskatzeko esku har dezala, enpresako zuzendaritzak darabilen jarrera alda dezan.
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