Tubos Reunidosen hiru faktorien sozietateak likidazioan sartu dira; lantegiek aktibo jarraitzen dute
Azken fase hau agintzen duen autoa eskuratu ahal izan du EITBk. Horren arabera, konkurtso administratzaileak kudeatuko ditu aurrerantzean Amurrioko, Iruña Okako eta Trapagarango plantak.
Tubos Reunidos konpainiak EAEn dituen hiru lantegiak kudeatzen zituzten bi sozietateak likidazioan sartu dira, Gasteizko 7. Auzialdiko Auzitegiko epaileak auto batean agindu duenez. Dena dela, hiru faktoriek (Amurriokoa, Iruña Okakoa eta Trapagarangoa) aktibo jarraitzen dute.
Azaroaren 11n zabaldutako autoan, likidazio fasea irekitzeko agindua eman du epaileak, maiatzean aurkeztutako hartzekodunen konkurtsoaren baitan. Hala, aurrerantzean PKF Attest konkurtso administratzaileak bere gain hartuko du bi sozietate horien kudeaketa osoa: Tubos Reunidos Group SLU, Amurrio (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) plantena, eta Tubos Reunidos Premium Threads (TRPT), Langraiz Okakoarena.
Epaileak ofizioz hartu du erabakia konpainiak ez baitu legezko epean hartzekodunekin adostasunik lortu.
Sozietateak likidatzea ez da lantegiak ixtea, sindikatuek azpimarratu dutenez
Ingurumari honetan, Amurrioko Tubos Reunidoseko ESK sindikatuak (ELArekin eta LABekin batera enpresa batzordeko gehiengo sindikala osatzen du) oharra kaleratu du argitzeko likidazio fasea irekitzeak ez duela esan nahi lantegia itxiko dutenik eta langileak automatikoki kaleratuko dituztenik. Nabarmendu duenez, "ekoizpen unitateak saltzeko prozesua da jarduerari eusteko aurreikusitako bidea".
Hortaz, epailearen autoaren aurrean, "pazientzia eta lasaitasuna" eskatu dizkie beharginei, "gehiegizko alarmismoan ez erortzeko". Dena dela, horren esanetan, "egoera larria eta delikatua da" eta "zuhur jokatu behar da".
ESKren arabera, "prozedura judizialean aldaketa garrantzitsua da honakoa, baina ez dute erabaki enpresa ixtea". "Ez dugu epe berrien, itxieren eta kaleratzeen berri", erantsi dute.
Sindikatuak esan du ez dutela konkurtso administratzailearen jakinarazpen ofizialik, eta espero dutela datorren astean bilera egitea kontu hau eta beste batzuk argitzeko.
Antzeko mezua zabaldu du LABek Telegram bidezko bere kanalean. Zehaztu duenez, fase berri horrek "ez du aldatu martxan zegoen salmenta prozesua", eta, hortaz, indarrean daude konkurtso administratzaileak emandako arauak. Hots, oraingoz ezin daiteke esan lantegiak itxiko dituztenik eta erosleak topatzeko prozesua eten dutenik.