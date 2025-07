Ez da istilu larririk izan ultraeskuineko taldeek Torre Pachecon (Murtzia) deitutako kontzentrazioan. Poliziaren presentziak eskuin muturreko kide nabarmenen presentzia eragotzi zuen, hala nola Vito Quiles eta Daniel Esteve, Desokupa enpresako arduraduna.

Lasaitasun apur bat izan arren, mobilizazioan ehun bat ultraeskuindarrek hainbat hedabidetako kazetariak jazarri dituzte. Guardia Zibilak segurtasun dispositiboa zabaldu udalerriko sarbideetan, gaur, asteazkena eta bihar, osteguna, kutsu xenofoboa duten manifestazio gehiago egingo baitituzte.

Aldi berean, atzo jakin zen Mataron (Bartzelona) atxilotu zutela sare sozialek zabaldutako "etorkina ehizatzea" delakoaren ustezko bultzatzailea. 'Deportadlos Ahora' talde supremazista eta xenofoboaren burua da, eta mugimenduaren barruan zuzendari lanak egitea leporatu diote.

Halaber, Murtziako Fiskaltzak iragarri du Jose Angel Antelo VOXeko eskualdeko buruzagiari ikerketa bat irekiko diola, PSOEk eta Podemosek aurkeztutako salaketa baten ostean.

Azken egunotan izandako indarkeria kasuen artean, joan den ostiralean ama euskalduna eta aita marokoarra zituen 16 urteko adingabe batek 68 urteko gizon baten aurkako erasoa gaitzesteko egindako manifestazio batean jasandako erasoa argitara atera da.

Errenterian atxilotutako ustezko erasotzaileari dagokionez, Donostiako Instrukzioko 5 zenbakiko Epaitegiak behin-behinean eta fidantzarik gabe espetxeratzeko agindu du.

Bestalde, Barne Ministerioak jakinarazi duenez, migratzaileen aurkako gorroto-mezuak zabaltzen zituen Telegramen beste kanal bat itxi dute, epailearen aginduz. Kanal hori "Deport Them Now Spain" izena du, eta 'Deport Them Now EB' talde nagusiarekin lotuta egongo litzateke. Talde horretatik kaleratu zuten, Guardia Zibilaren arabera, Torre Pachecon talde magrebtarren aurkako indarkeria "bultzatzen" zuen agiria.