Auto-gidari bat hil da Tolosan, autobus batekin talka eginda

Lurraldebusek aldi baterako eten du zerbitzua Ibaiondo kaleko 1. eta Larramendi kaleko 8. atarien pareko geralekuetan.

Ibaiondo kalea, Tolosa
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da gaur goizean Tolosako (Gipuzkoa) Ibaiondo kalean, ibilgailu baten eta autobus baten artean izandako istripuan. Gipuzkoako suhiltzaileek baieztatu dutenez, Lurraldebuseko autobusa bidaiaririk gabe zihoan istripua gertatu den unean.

Istripuaren abisua 11:04an jaso da, eta oraindik istripua eragin duten arrazoiak ikertzen ari dira.

Horrenbestez, Lurraldebusek aldi baterako eten du zerbitzua Ibaiondo kaleko 1 eta Laramendi kaleko 8. zenbakietako geltokietan.

