SUTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Airez eta lurrez ari dira lanean Zarrakaztelun piztu den baso-sutean

Suhiltzaileekin batera, sei helikoptero eta lau hegazkin ari dira lanean, horietako bat koordinazio lanetan. Oraingoz, ez dago arriskurik herritarrentzat. Gauean, lurretik aritu dira sua itzaltzeko lanetan.

Seis helicópteros y cuatro aviones, uno de ellos en funciones de coordinación, trabajan desde el aire para intentar controlar las llamas, tras pasar toda la noche trabajando por tierra. Por el momento, no hay riesgo para la población.
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Baso-sute bat piztu zen atzo iluntzean Zarrakaztelun, eta Nafarroako Suhiltzaileak sua itzaltzeko lanetan ari dira ordutik. Foru Gobernuak jakitera eman duenez, sutea kontrolpean dute, baina oraindik ez dute itzali. 

Eguerditik sei helikoptero ari dira lanean, horietako bi Darocako (Zaragoza) baso-suteak indartzeko brigadakoak. Gainera, lau hegazkin daude inguruan, horietako bat koordinazio lanetan, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioarena, eta beste hirurak sua itzaltzeko lanetan (hidrohegazkin bat, besteak beste).

21:42 aldera piztu zen sua, eta baso-suteei aurre egiteko planaren lehenengo maila ezarri zuten hasiera batean. Lurreko baliabideekin aritu dira lanean suhiltzaileak gau osoan. 08:00etan, baina, aireko baliabideak ere batu dira operatibora, eta horrek planaren bigarren maila aktibatzea ekarri du. 

SOS Nafarroa larrialdi zerbitzuak zabaldutako informazioaren arabera, pinudi batean piztu zen sua, eta oso gertu gari soroak badaude ere, horiek ez omen daude arriskuan. Inguruko bizilagunak ere arriskutik kanpo daudela ziurtatu dute.

Tafalla, Zangoza, Tutera, Peralta, Cordovilla eta Lizarrako suhiltzaileak bertaratu dira sua amatzera, eta bi helikopteroren laguntza dute. Foru Gobernuko basozainak ere ari dira zeregin horietan parte hartzen. 

Uzta batzeko murrizketak

Testuinguru horretan, Nafarroako Larrialdietarako Aholku Batzordeak ostiralean erabaki zuen Nafarroa osoan uzta batzeko murrizketak indarrean mantentzea, bai eta lurzoru urbanizaezinetan soldadurak egiteko edo elementu metalikoak mozteko lanak mugatzea ere. Erabakia asteburu honetarako hartu zuten, baso-suteak izateko arriskua izango zela ikusita.

Murrizketa horiek atzo, abuztuak 9, sartu ziren indarrean.

Bero-bolada

Aurreikuspenen arabera, Foru Erkidegoan muturreko tenperatura altuak espero dira datorren astean, egunez 40 ºC-ra iritsiko baitira termometroak eta gauez ez baitira 20 ºC-tik jaitsiko, bereziki erdialdean eta hegoaldean.

Nafarroa Nafarroako Gobernua Suteak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu