Zarrakazteluko sutearen eremua zaintzen eta bustitzen jarraitzen dute, berriz piztu ez dadin
Larunbat gauetik Nafarroako Zarrakaztelu herrian piztuta dagoen sutea suhiltzaileek atzo arratsaldean lortu zuten egonkortzea eta inguratzea, bi egun latzen ondotik, baina oraindik ez dago guztiz itzalita. Suhiltzaileak kezkatuta daude arratsaldeko haize aldaketak, eta muturreko tenperaturek, sugarrak berriro piztuko ote dituen.
Nafarroa osoa sute arrisku handienean dagoela gogoratu du Sos Nafarroak, eta nahiz eta airez eta lurretik sutea itzaltzeko lanetan jarraituko duten, adierazi du "baldintza meteorologikoak oso txarrak direla oraindik" tenperatura altuengatik eta lurraren hezetasun eskasagatik. Testuinguru horretan, arretaz jokatzeko deia luzatu dute, sute bat sor dezakeen edozein jarduera saihesteko.
Amparo Lopez Nafarroako Gobernuaren bozeramaile eta Barne, Funtzio Publiko eta Justiziako kontseilariak atzo adierazi duenez, sutea nola sortu zen "ikertzen" ari badira ere, "jakin badakigu giza ekintza batek eragin" piztu zela sua.
Gizon bat atxilotu dute Donostian barbakoa batean sartu eta bertan zegoen pertsona bati bularrean labankada bat emateagatik
Gertakaria astelehen arratsaldeko zortziak aldera izan zen, Gipuzkoako hiriburuko Bidebieta auzoan.
Muturreko tenperaturei aurre egiteko aholku sorta
Azken egunetan pilatutako beroak eta aste amaierara arte aurreikusitakoak, nahitaez prebentzio-neurriak areagotzea eskatzen duela ohartarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta horretarako gomendio batzuk argitaratu ditu:
500 jarduera baino gehiago Bilboko Aste Nagusian, "adin eta gustu guztietan pentsatutako" programarekin
Bilboko Udalak zuzeneko musika emanaldiak, kaleko antzerkiko 23 ikuskizunak eta piroteknia lehiaketa goraipatu ditu.
Dolu eguna Erriberagoitian, Vilorian gizon bat indarkeriaz hil eta gero
Udalak elkarretaratzea deitu du gaurko, 20:00etan, hilketa gaitzesteko; Ertzaintzak ikerketa zabalik du.
Lagako hondartza hustu dute, uretatik atera duten 25 urteko emakume bat helikopteroz ospitalera eramateko
Gertakaria 19:00ak aldera izan da, Lagako hondartzako sorosleek uretan arazoak zituen 25 urteko gazte bat ikusi dutenean. Erreskatatu ostean, bihotz-biriketako bizkortze-maniobrak egin dizkiote. Bertaratutako osasun-langileek suspertze-maniobrekin jarraitu dute, ospitalera eramateko helikoptero bat iritsi den bitartean.
Zarrakazteluko sutea inguratzeko lanean jarraitzen dute suhiltzaileek
Larunbat gauean Nafarroako Zarrakaztelu herriko baso-paraje batean piztutako sutea ez dago oraindik inguraturik. Suhiltzaileek lurretik eta airetik lanean jarraitzen dute gauean aireko baliabideak alde egin aurretik.
Bi pertsona atxilotu dituzte Getxon gizon bat sastatzeagatik
Erasoa gaur arratsaldean gertatu da, 14:20 aldera, Getxoko Algorta auzoan.
Iruñeko mendizale bat hil da Russell tontorrean, Aragoiko Pirinioetan
26 urteko gaztea Posets-Maladeta Parke Nazionalean aurkitu zuen GREIMek, lur malkartsuan erori ondoren.
Bero handiak ez ditu kikildu ehunka pirata Donostian
17:00etan 225 ontzitan zihoazen 1000 pirata inguru Donostiako portutik abiatu dira Kontxako hondartzara bidean. Beroa gorabehera, giro ona nagusitu da zeharkaldian zehar.