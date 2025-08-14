ELIKADURA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Listeria izan dezakeen gazta frantses bat saldu da Donostiako Bretxa merkatuan

Zehazki, Brie Royal Faucon gazta da, 2 kilokoa. Alertak eragindako produktua etxean duten pertsonei ez kontsumitzeko gomendatu die Osasun Sailak.

Donostiako Bretxa Merkatua. Artxiboko argazkia: EITB

author image

EITB

Azken eguneratzea

Listeria izan dezakeen gazta frantses bat saldu dute Donostiako Bretxa Merkatuan, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak ostegun honetan jakinarazi duenez.

Zehazki, 2 kiloko Brie Royal Faucon gazta bat da, Bretxako Merkatuko MG22 postuan banatu dutena, Eusko Jaurlaritzak baieztatu duenez.

Alertak eragindako produktua etxean duten pertsonei ez kontsumitzeko gomendatu die Osasun Sailak.

Frantziako listeria-agerraldiekin lotuta, lotura izan dezaketen zenbait gazta Euskadin, Madrilen eta Balearretan saldu dira hasiera batean.

Se trata de un queso Brie Royal Faucon de 2 kilos. Salud recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por la alerta se abstengan de consumirlo.
Nutrizioa Gizartea Donostia Osasuna Eusko Jaurlaritza Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu