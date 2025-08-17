Suteak
Sanchezek klima-larrialdiari erantzuteko "Estatu itun handi bat" proposatu du

Espainiako Gobernuko presidenteak dei hori egin du azken suteei erantzuteko Galiziara egin duen bidaian, eta ziurtatu du "beharrezko baliabideak" jarriko dituztela inguru horretan aktibo dauden suteak inguratzeko.

Pedro Sanchez, gaurko agerraldian. Argazkia: EITB Media

author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Fernando Grande-Marlaska Barne ministroa Galiziara joan dira igande honetan, inguru hori kiskali duten azken suteei erantzuteko. Suteok aktibo daude zenbait kasutan, batez ere Ourense probintzian. Ourenseko Suteen Aurkako Koordinazio Operatiborako Zentroan bildu diren hedabideen aurrean egindako agerraldian, Alfonso Rueda Xuntako presidentea eta Pedro Blanco Espainiako Gobernuak Galizian duen ordezkaria ere izan dira.

Xuntari Galizia mehatxatzen duten hamabi suteak perimetratzeko eta itzaltzeko beharrezko baliabideak emango dizkiola ziurtatzearekin batera, Sanchezek "Estatu itun handia" iragarri du, larrialdi klimatikora "egokitzeko eta arintzeko".

"Horrek administrazio publiko guztiei eragiten die, baina baita botere legegileko talde parlamentarioei, gizarte zibil osoari, zientziari, enpresari, sindikatuei ere. Azken finean, herrialde osoari", gaineratu du Sanchezek.

"Gure gaitasunak birdimentsionatzeko moduari buruzko sakoneko hausnarketa" egiteko beharra azpimarratu du, "ez soilik erantzunean, baita prebentzioan ere". Horrela, aurreikuspen-estrategia bermatzaileagoa eta seguruagoa aktibatzea da asmoa, "borroka alderdikoia kanpoan utziko duena" eta ikerketa zientifikoari men egingo diona.

Era berean, Espainiako zerbitzari publikoen profesionaltasuna, ofizioa eta dedikazioa goraipatu ditu, eta "gaur bertan" UMEk "Lurreko Armadako 500 soldadu gehiago herrialdeko suteetan hedatuko direla" adierazi du.

Galiziari dagokionez, Xuntako presidenteak berak, Alfonso Ruedak, adierazi du igande hau egun "zaila" izango dela Ourense suntsitu duten suteak itzaltzeko, bertan 2. egoera mantenduko baita. "Etxebizitzentzat arriskua dago oraindik, eta hortik dator konfinamenduak eta ebakuazioak egin beharra", zehaztu du Ruedak, eta pertsonen segurtasuna "garrantzitsuena" dela gaineratu du.

