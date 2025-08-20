ETAren BIKTIMEI OMENALDIA
Sallent de Gállegok ETAk 2000 urtean hildako bi guardia zibilak omendu ditu

Acto de homenaje a los dos agentes de la Guardia Civil asesinados por ETA en 2000, a 20 de agosto de 2025, en Sallent de Gállego, Huesca, Aragón (España). En el acto de homenaje se ha inaugurado una calle dedicada a los agentes, Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas, colocando una placa con sus nombres en presencia de sus familias. Ramón Comet / Europa Press 20 AGOSTO 2025;SALLENT DE GÁLLEGO;HUESCA;CALLE;ETA;GURDIA CIVIL;ASESINATO;25 ANIVERSARIO;ARAGÓN 20/8/2025
ETAk hildako bi guardia zibilei omenaldia Sallent de Gállegon. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Huescako herriak gogora ekarri ditu asteazken honetan Irene Fernández Perera eta José Ángel de Jesús Encinas agenteak, haien heriotzaren 25. urteurrenean. Ekitaldian, kale baten inaugurazioa eta gertakari haiek berpizten dituen dokumental baten aurkezpena egin dituzte.

