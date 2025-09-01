Trafikoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bi zauritu, horietako bat larri, Iruraiz-Gaunan bi ibilgailuk talka eginda

Trafiko-istripu horren ondorioz, A-132 errepidea itxi behar izan dute, Azazetako mendatean, bi noranzkoetan. Larrialdi-zerbitzuak lanean ari dira bertan. 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bi pertsona zauritu dira astelehen goiz honetan, horietatik bat larri, A-132 errepidean, Azazetako mendatean, Iruraiz-Gauna parean (Araba), bi autok talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzako iturriek jakitera eman dutenez.

Trafiko-istripu horren ondorioz, errepidea itxi dute, bi noranzkoan. Larrialdietarako zerbitzuak bertan ari dira lanean.

Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Trafikoa Araba Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu