Bi zauritu, horietako bat larri, Iruraiz-Gaunan bi ibilgailuk talka eginda
Trafiko-istripu horren ondorioz, A-132 errepidea itxi behar izan dute, Azazetako mendatean, bi noranzkoetan. Larrialdi-zerbitzuak lanean ari dira bertan.
Bi pertsona zauritu dira astelehen goiz honetan, horietatik bat larri, A-132 errepidean, Azazetako mendatean, Iruraiz-Gauna parean (Araba), bi autok talka eginda, Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzako iturriek jakitera eman dutenez.
Trafiko-istripu horren ondorioz, errepidea itxi dute, bi noranzkoan. Larrialdietarako zerbitzuak bertan ari dira lanean.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
EITBko langileek bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin
50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.
Bartzelonatik Gazara abiatu zen flotillak itzuli behar izan du, eguraldi txarragatik
Itsaso zakarraren ondorioz, ontziek ezin izan zuten aurrera egin eta Bartzelonako kostaldean jarraituko dute aroa hobetu arte.
Eskolara itzultzea, inoiz baino garestiago: aurrezteko zenbait gomendio
Inflazioak eta prezioen garestitzeak eraginda, iraila hilabete kritikoa da familientzat, ikasturteari aurre egiteko prestatzen ari baitira, beharrezko eskola-materiala erosita.
Jose Mari Ustarroz eta Lekarozko 'Infernuko Gazta' Artzai Eguneko protagonista
4.950 euro ordaindu dituzte 44. Gazta Lehiaketako gazta irabazlearengatik. Euria ere izan den arren, Aralar Mendi Elkartea pozik agertu da aurreikuspen guztiak gaindituta, "txiki geratu" delako Uharte Arakil.
Bi txirrindulari ospitaleratu dituzte Nafarroan, pronostiko erreserbatuarekin, auto banak harrapatuta
58 eta 51 urteko bi gizonek kolpe larriak jasan dituzte eta Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte bi zirkulazio-istripuren ondorioz, bata Eguesibarren gertatu da eta bestea Berriobeitin.
26.000 ikasle itzuliko dira eskolara astelehen honetan Ipar Euskal Herrian
Ikasleen %13k Seasko murgiltze ereduan ikasiko dute. Aurten, berrikuntza gisa, gaskoia erakutsiko diete Samatzeko ikasleei astean hiru orduz.
Cabrales gazta irabazlearengatik 37.000 euro ordaindu eta, ospatzen ari zela, lurrera erori zaio
Asturiasko Cabrales gazta batengatik 37.000 euro ordaindu dituzte, horrelako batengatik inoiz ordaindu den kopururik handiena. Lehiaketa Encarnacion Bada gaztagileak irabazi du, eta Ivan Suarez El Llagar de Colloto Oviedoko jatetxeko ostalariak erosi du.
Protestarako deia egin dute Yala Nafarroak eta BDZ Nafarroak, Israel taldea Vueltan aritzearen aurka
Vueltako hainbat etapatan antolatutako protesta ekintza baketsuekin bat egingo dute Yala Nafarroa plataformak eta BDZ Nafarroa mugimenduak. Izan ere, Vueltako pelotoia Nafarroan barrena ibiliko da datorren asteartean, Sendavivan hasi eta Larra-Belaguan amaituko den hamargarren etapan.
Bilboko Aireportuko suhiltzaileen kamioi bat Sondikako haur-parke batera erori da
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, ezbeharra 06:20 aldera gertatu da, eta ez da inor zauritu. AENA enpresa publikoa istripuaren nondik norakoak aztertzen ari da, suhiltzaileak ere kudeatzen baititu.