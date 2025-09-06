Ehun bat ontzik Palestinaren aldeko itsas martxa egingo dute gaur Santurtzitik Bilbora
Martxa larunbat eguerdian abiatuko da, 12:00etan, Santurtziko portutik Bilboko Itsas Museorantz.
Palestinaren aldeko euskal kolektiboek itsas martxa deitu dute gaur, irailak 6, Gazari eta Global Sumud Flotillari elkartasuna adierazteko. Ehun bat traineru, batel, piragua eta ontzi solidario joango dira Santurtziko arrantza-portutik Bilboko Itsas Museora.
Abuztuaren 31n Bartzelonatik Gazara abiatu zen 44 herrialdetako flotillarekin bat egin duen ekimenak blokeoa salatu eta palestinarrei babesa adierazi nahi die. Gainera, ibilbidean zehar, hainbat puntu prestatu dituzte martxa babesteko itsasadarraren ertzeetatik.
Topalekuak prestatu dituzte lurretik ekimen horrekin bat egiteko: Santurtzin, Faroko pantalanaren ondoan; Portugaleten, Mareometrotik La Canillaraino; Sestaon, La Benedicta kiroldegiaren ondoan; eta Barakaldon, Periko Solabarriaren omenezko horma-irudiaren ondoan.
Hiriburuan bertan, Bilboko udaletxea eta Itsas Museoa lotuko dituen giza kate bat osatuko dute itsas martxa bertara iristen denean.
