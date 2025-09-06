Albiste da
Itsas martxa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ehun bat ontzik Palestinaren aldeko itsas martxa egingo dute gaur Santurtzitik Bilbora

Martxa larunbat eguerdian abiatuko da, 12:00etan, Santurtziko portutik Bilboko Itsas Museorantz.

Palestinaren aldeko itsas martxa abiatuko da gaur Santurtzitik Bilbora

Palestinaren aldeko itsas martxa. Argazkia: Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Palestinaren aldeko euskal kolektiboek itsas martxa deitu dute gaur, irailak 6, Gazari eta Global Sumud Flotillari elkartasuna adierazteko. Ehun bat traineru, batel, piragua eta ontzi solidario joango dira Santurtziko arrantza-portutik Bilboko Itsas Museora.

Abuztuaren 31n Bartzelonatik Gazara abiatu zen 44 herrialdetako flotillarekin bat egin duen ekimenak blokeoa salatu eta palestinarrei babesa adierazi nahi die. Gainera, ibilbidean zehar, hainbat puntu prestatu dituzte martxa babesteko itsasadarraren ertzeetatik.

Topalekuak prestatu dituzte lurretik ekimen horrekin bat egiteko: Santurtzin, Faroko pantalanaren ondoan; Portugaleten, Mareometrotik La Canillaraino; Sestaon, La Benedicta kiroldegiaren ondoan; eta Barakaldon, Periko Solabarriaren omenezko horma-irudiaren ondoan.

Hiriburuan bertan, Bilboko udaletxea eta Itsas Museoa lotuko dituen giza kate bat osatuko dute itsas martxa bertara iristen denean.

Palestinaren aldeko itsas martxa. Argazkia: Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria.
Palestina Gosea Gizartea Umeak Bizkaia Santurtzi Manifestazioak Bilbo Israel Giza eskubideak Ekialde Hurbila

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu