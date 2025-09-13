Israel-Premier Tech taldeko zuzendariak Vuelta utzi du
Lasterketan egon diren protestak direla eta, Oscar Guerrerok bere ezinegona agertu zuen, eta etxean da jada.
Oscar Guerrerok, Israel-Premier Tech taldeko zuzendariak, Espainiako Itzulia utzi du, lasterketa guztian zehar egon diren protesten ostean.
Ostiraleko etapan zuzendariak ez zuen taldearen kotxea hartu, eta Guerrerok lasterketa utzi duela baieztatu dute zenbait hedabidek.
Hainbat izan dira aurtengo Vueltan izandako protestak, Palestina babestu eta Israel zuritzearen kontra deitutakoak.
Horien artean, Bilboko eta Galiziako protestak izan dira entzutetsuenak, etapa horietako helmugan egindako protestek ibilbidea laburtzea eragin baitzuten.
Lasterketan bertan egindakoez gain, Israelgo taldearen aurkako pintaketak ere agertu dira zuzendariaren jaioterrian, Oscar Guerreroren etxe inguruan mezuak margotu baitituzte, Altsasun.
