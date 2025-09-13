Palestinaren aldeko protestak

Israel-Premier Tech taldeko zuzendariak Vuelta utzi du

Lasterketan egon diren protestak direla eta, Oscar Guerrerok bere ezinegona agertu zuen, eta etxean da jada.

bere ibilbideko egunik txarrenak pasatzen ari dela
Oscar Guerrero, Israel-Premier Tech taldeko zuzendaria. Artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Oscar Guerrerok, Israel-Premier Tech taldeko zuzendariak, Espainiako Itzulia utzi du, lasterketa guztian zehar egon diren protesten ostean.

Ostiraleko etapan zuzendariak ez zuen taldearen kotxea hartu, eta Guerrerok lasterketa utzi duela baieztatu dute zenbait hedabidek.

Hainbat izan dira aurtengo Vueltan izandako protestak, Palestina babestu eta Israel zuritzearen kontra deitutakoak.

Horien artean, Bilboko eta Galiziako protestak izan dira entzutetsuenak, etapa horietako helmugan egindako protestek ibilbidea laburtzea eragin baitzuten.

Lasterketan bertan egindakoez gain, Israelgo taldearen aurkako pintaketak ere agertu dira zuzendariaren jaioterrian, Oscar Guerreroren etxe inguruan mezuak margotu baitituzte, Altsasun.

Auzitegi Nazionalak ez du onartu Israeli Vueltan boikota egitea egotzita jarritako salaketa, eskumen falta dela eta
