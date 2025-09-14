Espainiako Itzulia
Palestinaren aldeko Madrilgo protestaren irudiak

Palestinarren aldeko protestak, azken etapan.

EITB

Espainiako Vueltako txirrindulariek ez dute ibilbidea amaitu, manifestariak bidera atera direlako, palestinar herriaren alde protestan.

Madril Palestina Manifestazioak Argazkigintza Gizartea

