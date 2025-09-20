TRAFIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto baten gidaria hil da Gasteizen, kamioi baten aurka talka eginda

Ezbeharra bart gauean gertatu zen, Lopida zerbitzugunean, autoak aparkatuta zegoen kamioi bat jo zuenean.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ibilgailu bateko gidaria hil da Gasteizen kamioi baten aurka talka eginda, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Ezbeharra atzo gertatu zen, hamar eta erdiak aldera, Lopidako zerbitzugunean, Irunerako noranzkoan. Ikertzen ari diren arrazoiak tarteko, auto batek toki horretan aparkatuta zegoen kamioi bat jo zuen, eta gidaria barruan harrapatuta geratu zen.

Istripuaren ondorioz, biktima hil egin zen, eta osasun-zerbitzuek ezin izan zuten ezer egin haren bizia salbatzeko.

Gasteiz Trafiko Istripuak Trafiko istripuen biktimak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu