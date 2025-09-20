GIPUZKOA
Pertsona bat hil da Donostiako apartamentu batean piztutako sutean

Beste bi pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte kea arnasteagatik. Sua goizeko seiak aldera itzali dute.
EITB

Azken eguneratzea

Pertsona bat hil da eta beste bi ospitalera eraman behar izan dituzte Donostiako apartamentu batean piztutako sute baten ondorioz, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Sutea Gipuzkoako hiriburuko Julio Urquijo kaleko eraikin batean gertatu da, eta, heriotza batez gain, bi pertsona intoxikatu dira kea arnastuta, eta ospitalean artatu behar izan dituzte.

Suhiltzaileek goizeko seiak aldera itzali dituzte garrak.

