Berdintasun Ministerioak eskumuturrekoak kudeatzeko kontratu berri bat lizitatuko du "hilabete gutxi barru"

"Hobekuntza teknikoak" egongo dira, hala nola, plataforma bat aurreikusita dago gailu horien datuak uneoro izateko. Dena dela, Berdintasun ministroak esan duenez, "eskumuturrekoek funtzionatzen dute eta ondo funtzionatzen jarraitzen dute".

Eskumuturreko telematiko baten irudia. Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuko Berdintasun Ministerioak "hilabete gutxi barru" kontratu berri bat lizitatuko du erasotzaile matxistak telematikoki kontrolatzeko Kometa gailuak kudeatzeko. "Hobekuntza teknikoak" egongo dira, hala nola, plataforma bat aurreikusita dago gailu horien datuak uneoro izateko.

