Krimena Bilbon
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko hilketagatik atxilotutakoak ez dira indarkeriazko taldeetako kideak, Ertzaintzako buruaren arabera

28 urteko gazte baten hilketarekin lotura dutelakoan, hiru gazte atxilotu ditu Ertzaintzak. Josu Bujanda ertzainburuak azaldu duenez, gertatutakoa "ustekabekoa" izan zen. "Etxerako bidean, elkar ezagutzen ez ziren bi gazte talde ziren", esan du.

Josu Bujanda, Ertzaintzako burua. Argazkia: EITB MEDIA

Azken eguneratzea

Igandean Bilboko Fika kalean 28 urteko gaztearen hilketa egotzita atxilotutako hiru pertsonak ez lirateke indarkeriazko talde edo talde bateko kide izango, Josu Bujanda Erttzaintzako buruak aurreratu duenez.

INFORMAZIOA ZABALTZEKO LANEAN ARI GARA

Gizartea Ertzaintza Bilbo Delituak

Gizarteari buruzko albiste gehiago

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arantza Beitia, Kermanen ama: "Porteroek sekulako inpunitatea sentitzen zuten erasoak egiten zituztenean"

Kerman, Gasteizko Mitika diskotekan hil zuten gaztearen ama da Arantza Beitia. Euskadi Irratian elkarrizketa egin diote, gertatutakoaz jardun da eta erreparazioaz ere mintzatu da: "Utzikeriak, negligentziak eta praxis txarrak publikoki onartzea, aitortzea eta hiritarrei azaltzea zer egingo duten hori konpontzeko. Kermanen eskubideak errespetatzea, hiritar moduan", azpimarratu du. Entzun hemen elkarrizketa osoa.

Gehiago kargatu