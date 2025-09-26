Ibilgailuen % 80k gainditzen du IATa lehenengoan
Gure errepideetan dabiltzan ibilgailuak gero eta zaharragoak dira. Horien erdiek 15 urte baino gehiago dituzte. Autobusen, furgoneten eta kamioien kasuan, arazoak biderkatu egiten dira: nahikoa argiztatzen ez duten argiak, higatuta dauden gurpilak, gehiegizko emisioak eta huts egiten duten balaztak dira arazo ohikoenak.
