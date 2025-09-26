ARABA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Izkiko Parke Naturalak 'Starlight helmuga' ziurtagiria lortu du, zeru izartuak behatzeko ezaugarri onak izateagatik

Hautagaitzak balioa eman die duela urte batzuetatik hona landu diren ekimenei, hala nola ingurumen-hezkuntzaren eskaintza eta ingurumenaren gaineko ekintza sustatzeko neurriak.

Izkiko Parke Naturala, Araba. Artxiboko argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Izkiko (Araba) Parke Naturaleko zeruak Starlight helmuga ziurtagiria lortu berri du, zeru izartuak ikusteko dituen ezaugarri apartengatik.

Zeruaren kalitatea, ingurumen hezkuntzaren eskaintza eta helmugako ingurumenaren gaineko ekintza dira ziurtatu beharreko espazioaren egokitasuna zehazteko ebaluatu beharreko alderdiak.

Starlight helmugek beren zeruen kalitatea eta babesa bermatzeko bitartekoak egiaztatzeaz gain, eskaintzarekin lotutako azpiegitura eta jarduera egokiak ere egiaztatu behar dituzte.

Hautagaitzak balioa eman die duela urte batzuetatik hona landu diren ekimenei, hala nola Korresko herriak Parke Naturalaren laguntzarekin 2017an egin zuen argiztapen aldaketari, La Otro Mitad elkarte astronomikoarekin egindako hitzarmenari (behatoki astronomikoa erabiltzeko) edo Arabako Mendialdeko Kuadrillarekin batera egindako jarduerei (eskualdeko begiratoki astronomikoen sarea nabarmentzen da).

Auditoria prozesuaren ardatza helmugako produktuak aztertzea izan da, hala nola ostatuen eskaintza, bisitarien zerbitzura dauden behaketa bitartekoak, interpretazio astronomikoaz arduratzen diren langileen prestakuntza, besteak beste, eta haiek gaueko naturaren kontserbazioan integratzea.

Akreditazioaren ondoren, parke naturalak neurri batzuk hartu behar ditu, datozen hilabeteetan lan plan batean jasoko direnak. Plan horrek prestakuntza plan bat, jarduera agenda bat eta inguruko herrien argiztapena jasangarriagoa izateko proposamen bat jasoko ditu.

"Izkiko parke naturalak erakargarriago egiten ditu bertako paisaia eta biodibertsitate bikainak, eta ikuspegi berri bat gehitzen dio bere hezkuntza eta turismo eskaintzari, bere gaueko zerua estandarte berri gisa hartuta" nabarmendu du Saray Zarate Ekonomiaren Garapenaren eta Jasangarritasunaren Saileko diputatuak..

"Ekintza honen bidez, Arabako Foru Aldundiak gaueko zeruaren kalitateari balioa eman nahi dio, eta hura babesteko neurriak bultzatu nahi ditu, arke naturalaren biodibertsitatea kontserbatzeko jarduketen barruan", azpimarratu du foru arduradunak.

Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Euskadi Turismo Aisia Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Ana del Val
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan

Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera,  udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.

Gehiago kargatu