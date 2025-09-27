Arabako Foru Aldundia Bernedoko udalekuetako familiekin bilduko da gaur
Arabako Foru Aldundiko ordezkariak eta Bernedoko udalekuetan parte hartu zuten adingabeen senideak larunbat honetan bilduko dira egoera aztertzeko.
Aldundiko iturriek jakitera eman dutenez, testigantzak biltzen saiatuko dira gertatutakoa egiaztatzeko eta aurrerantzean jarraitu beharreko bidea zehazteko.
Sarrea Euskal Udaleku Elkarteak abuztuan Bernedon (Araba) antolatutako udaleku pribatu batean gertatutakoa ikertzen ari da Ertzaintza, hainbat familiak aurkeztutako salaketa publiko baten ondorioz. Salaketa horren arabera, begiraleek "behartu" egiten zituzten 13 eta 15 urte bitarteko neskak eta mutilak elkarrekin dutxatzera.
Gainera, EITBk iraganeko erabiltzaileei buruz jasotako testigantzen arabera, monitoreak ere biluzik sartzen ziren dutxetan.
Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute udalekuei buruzko kexarik jaso. Hala ere, beste iturri batzuen arabera, Ertzaintzak aurretik abisua jaso zuen. Iaz, Gipuzkoako Foru Aldundiko gizarte-langile batek poliziari ohartarazi zion hainbat adingabek antzeko gertaerak izan zituztela.
Bernedoko Euskal Udalekuetako hezitzaileek publikoki adierazi dute "gezurrak, morboa eta sentsazionalismoa" erabili dituztela hedabideetan eta sare sozialetan zabaldutako mezuetan, eta "eraso transfoboak" jasan dituztela dutxa mistoak direla eta. "Inoiz ez dugu inor behartu besteen aurrean biluztera", azpimarratu dute.
Zupiriak salaketa jartzeko eskatu die Bernedoko udalekuetako haurren familiei, deliturik dagoela uste badute
PPko legebiltzarkide Ainhoa Domaicak adingabeak babestu ez izana aurpegiratu dio Segurtasun sailburuari, Jaurlaritza "beste alde batera" begira egon dela iritzita.
Nolako kontrolak pasa behar dituzte udalekuek?
Bernedoko udalekuen inguruan sortutako polemikaren ostean, horiek bete beharreko baldintzen inguruko eztabaida piztu da.
Arabako Foru Aldundiak adierazi duenez, inoiz ez dute kexarik jaso Bernedoko udalekuen inguruan
Ana Del Val Kultura eta Kirol diputatuak adierazi duenez, Arabako Foru Aldundia datozen egunetan bilduko da familiekin, haien testigantzak bertatik bertara ezagutzeko. Gainera, udaleku horiei buruzko informazio guztia biltzen ari direla esan du, foru erakundeak zer neurri hartuko dituen ikusteko. "Guztiz salagarriak dira gertakari horiek", gaineratu du Del Valek.
Bernedoko udalekuen erabiltzaileak: 'Dutxatzen gintuzten bitartean, monitoreak ere biluzik zeuden'
Duela 16 urte Bernedoko udalekuetan egon ziren bi neskaren testigantzak jaso ditugu. Haien esanetan, euren garaian jada gertatzen ziren salatutako gertakariak.