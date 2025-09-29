Araba
Abian da Bernedoko udalekuari buruzko ikerketa judiziala, lehen salaketa jarri eta lau hilabetera

EAEko fiskal nagusiak aitortu duenez, maiatzean epaitegira iritsitako polizia-atestatua "linbo batean" geratu zen. Gasteizko Instrukziozko 3. Epaitegiak izapideak abiatzea agindu du orain eta, Ertzaintzaren atestatuan bildutako datuen arabera, biktimak izan litezkeenak ere deitzea.

Bernedoko udalekuei buruzko ikerketa judiziala irekitzeko aurretiazko izapideak abiatu dituzte astelehen honetan, lehenengo salaketa Gasteizko Instrukzioko 3 zenbakiko Epaitegian sartu eta ia bost hilabetera.

Bernedoko udalekura joan ziren haurren familia batzuek egindako salaketen arabera, monitoreak biluzik dutxatzen ziren 13 eta 15 urte bitarteko neska-mutilekin, eta dutxak partekatzera behartzen zituzten, sexua kontuan hartu gabe.

EITBri egindako adierazpenetan, Maria del Carmen Adan EAEko fiskal nagusiak adierazi du Fiskaltzak komunikabideen bidez jakin duela udaleku horietan gertatutakoa, eta maiatzean epaitegira iritsitako polizia-atestatua "linbo batean geratu" zela eta ez zituztela "derrigorrezkoa den aurretiazko eginbideak hasi".  "Epaitegiari eskatu diogu autoa berehala irekitzeko", gaineratu du.

Geroago, jakin da astelehen honetan bertan, irailak 29, abiatu dituztela aurretiazko izapide horiek. Horrekin batera, Gasteizko Instrukzioko 3. Epaitegiko epaileak biktimak deitzea agindu du, Ertzaintzaren atestatuan jasotako datuei erreparatuta.  Atestatu horrek Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako salaketa jasoko luke, 2024ko tutoretzapeko adingabe baten eta aurreko urteetako balizko kasuen kasuan.

