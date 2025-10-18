EAEn listeria eta E.coli dituen ahuntz gazta bat saltzen ari direla ohartarazi dute
Aurtengo abenduaren 10ean iraungitzen den "Suerte Ampanera" markako ahuntz gaztaren sorta bat da.
Elikagaien Segurtasunerako eta Nutriziorako Espainiako Agentziak (Aesan) EAEn eta beste erkidego batzuetan (Asturias, Kantabria, Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Galizia eta Madrilgo Erkidegoa) "Suerte Ampanera" markako ahuntz-gaztaren lote bat Listeria monocytogenes eta Escherichia coli bakterioekin kutsatuta dagoela ohartarazi du.
2509262 lotea da, hain zuzen ere, ahuntz lizun zuriaren gaztarena, iraungitze data aurtengo abenduaren 10ekoa duena, eta 450 gramoko unitateetan saltzen dena.
Enpresak berak eman dio gorabeheraren berri elikagaien agentziari.
Agentziak aipatu loteko gaztaia ez kontsumitzeko deia egin die produktua etxean duten pertsonei..
Kontsumitu ostean listeriosiarekin lotutako sintomak (goragalea, beherakoa edo sukarra) edukiz gero, osasun-zentro batera joatea gomendatzen da.
Haurdun daudenen kasuan, Aesan agentziak emandako gomendioak jarraitzea aholkatu dute.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Bilboko etxebizitza batean ama giltzapetuta zuen gizonezkoa atxilotu dute
Osasun egoera negargarrian aurkitu zuten emakumea, eta ospitalera eraman zuten. Gizonari familia barruko tratu txarrak, legez kanpoko atxiloketa, familia abandonatzea eta animaliei tratu txarrak ematea leporatzen diote.
Elkarretaratzea eta manifestazioa egin dituzte Zarautzen azken hilketa matxista gaitzesteko
Herritarrek eta erakundeek urriaren 15ean hil zuten 53 urteko emakumearen familiari babesa eta elkartasuna adierazi dizkiote. Ertzaintzak bildutako azken datuen arabera, hilketa genero-indarkeria gisa ikertzen ari dira.
Duela 13.000 urte baino gehiagoko labar-grabatuak aurkitu dituzte Mendaroko Santakutze haitzuloan
Grabatu antropiko paleolitikoak dituzten lau panel txiki identifikatu dituzte; horien artean, amaitu gabeko animalien bi irudi nabarmentzen dira.
N-1 errepidea erabat itxiko dute gaur gauean, Irura eta Villabona artean, pasarela bat jartzeko
Lanak 22:00etatik 06:00etara bitartean egingo dira eta tarte horretan trafikoa errepidearen alboko industrialdeetako bideetatik bideratuko dute.
Zarauzko hilketa genero-indarkeria gisa ikertzen ari da Ertzaintza
Hasiera batean, atxilotuak eta hildako emakumeak ez zutela harreman afektiborik esan zuten polizia-iturriek, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero-indarkeria gisa ikertzen ari direla.
Zarauzko hilketa matxistagatik atxilotutako gizonak epailearen aurrean deklaratzeko zain jarraitzen du
Zarautz kalera atera zen atzo gertakaria salatzeko. Hasiera batean, Ertzaintzako iturriek esan zuten atxilotuak eta haren biktimak ez zutela harreman afektiborik, baina ostiral honetan Segurtasun Sailak zehaztu du kasua genero indarkeria gisa ikertzen ari direla.
Nolakoa da Basque Culinary Centerren eraikin berria?
Basque Culinary Centerren GOe eraikina astelehenean inauguratuko dute ofizialki. Gaur, baina, 1.000 herritarrek eraikina barrutik bisitatzeko eta azarotik aurrera barruan zer egingo den ezagutzeko aukera izan dute.
Subijanaren ustez, erakundeak esku hartzera behartuta daude adingabeak babesteko
Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko presidente Iñaki Subijanak esan du botere publikoen "betebeharra" dela eremu pribatuetan "esku hartzea" (hala nola Bernedoko udalekuan) "adingabeen babesa ziurtatze aldera", gazte horietako batzuk, gainera, erakundeen tutoretzapean baitaude.
Zarauzko hilketagatik atxilotutako gizona hilketaren lekura eraman dute, gertatutakoa berreraikitzeko asmoz
Zarautzen (Gipuzkoa) emakume baten hilketagatik atxilotutako 47 urteko gizona hilketa izan omen zen lekura eraman du Ertzaintzak ostiral honetan, gertakariak berreraikitzeko asmoz. Ikerketak irekita jarraitzen du, eta, polizia-iturrien arabera, ez zegoen inolako harreman afektiborik atxilotuaren eta biktimaren artean.