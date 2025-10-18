ELIKADURA
EAEn listeria eta E.coli dituen ahuntz gazta bat saltzen ari direla ohartarazi dute

Aurtengo abenduaren 10ean iraungitzen den "Suerte Ampanera" markako ahuntz gaztaren sorta bat da.

Argazkia: EITB

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elikagaien Segurtasunerako eta Nutriziorako Espainiako Agentziak (Aesan) EAEn eta beste erkidego batzuetan (Asturias, Kantabria, Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Galizia eta Madrilgo Erkidegoa) "Suerte Ampanera" markako ahuntz-gaztaren lote bat Listeria monocytogenes eta Escherichia coli bakterioekin kutsatuta dagoela ohartarazi du.

2509262 lotea da, hain zuzen ere, ahuntz lizun zuriaren gaztarena, iraungitze data aurtengo abenduaren 10ekoa duena, eta 450 gramoko unitateetan saltzen dena.

Enpresak berak eman dio gorabeheraren berri elikagaien agentziari.

Agentziak aipatu loteko gaztaia ez kontsumitzeko deia egin die produktua etxean duten pertsonei..

Kontsumitu ostean listeriosiarekin lotutako sintomak (goragalea, beherakoa edo sukarra) edukiz gero, osasun-zentro batera joatea gomendatzen da.

Haurdun daudenen kasuan, Aesan agentziak emandako gomendioak jarraitzea aholkatu dute.

