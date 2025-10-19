Elgeako mendilerroan piztutako sute bat kontrolatu nahian ari dira suhiltzaileak
Haizeak Arriola eta Narbaiza artean zabaldu ditu sugarrak. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait suhiltzaile talde lanean ari dira. Sutea gaur goizean bertan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak.
Larunbat honetan, 20:00ak aldera, piztutako sute bat zabaldu egin da azken orduetan Elgeako mendilerroan, Arriola eta Narbaiza artean (Araba), eta suhiltzaileak lanean ari dira sutea kontrolatzen saiatzeko.
Testuinguru horretan, herriko alkateak, aginte postutik, EITBri baieztatu dio suhiltzaileak lanean aritu direla gau osoan. Gainera, azaldu duenez, ez du euririk egiten egunotan, eta "mendia zikin dago, eta, beraz, garrak azkar zabaldu dira".
Une honetan, bide berriak irekitzen ari dira, sua azkarrago itzaltzen saiatzeko, eta laster hidrohegazkin bat iritsiko da lekura, airetik laguntzeko.
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako suhiltzaileak, basoko eta mendiko operatiboekin batera, lanean ari dira sutea itzaltzeko.
Batez ere sastrakak eta iratzeak erre omen dira. Laster helikoptero bat batuko da sua itzaltzeko lanetara, eta sua gaur goizean bertan itzaltzea espero du Arabako Aldundiak.
