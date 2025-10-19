Epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta".
Igande goizean, epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea, genero-indarkeria egotzita. Ertzaintzak ostegunean atxilotu zuen susmagarria.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, 11:00k aldera eraman dute 47 urteko gizona Azpeitiko guardiako epaitegira, epaile aurrean deklaratzera.
Ostegunean atxilotu zuten, 53 urteko emakume bat hiltzea egotzita. Ertzaintzak bezperan aurkitu zuen haren gorpua, Zarauzko etxebizitza batean, abisu bat jaso ondoren.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta," aurreko bikotekideek salatuta, baina hildako emakumeak ez omen zuen salaketarik jarri.
Iturri beraren esanetan, "noizbehinkako harremana" zuten, baina "azkenaldian askotan ikusi zuten elkar".
