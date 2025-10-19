INDARKERIA MATXISTA
Epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta".

Zarauzko hilketa matxista
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Igande goizean, epaileak espetxera bidali du Zarauzko hilketa matxistaren ustezko egilea, genero-indarkeria egotzita. Ertzaintzak ostegunean atxilotu zuen susmagarria.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren arabera, 11:00k aldera eraman dute 47 urteko gizona Azpeitiko guardiako epaitegira, epaile aurrean deklaratzera.

Ostegunean atxilotu zuten, 53 urteko emakume bat hiltzea egotzita. Ertzaintzak bezperan aurkitu zuen haren gorpua, Zarauzko etxebizitza batean, abisu bat jaso ondoren.

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak atzo adierazi zuenez, ustezko hiltzaileak "polizia-aurrekariak ditu genero-indarkeriarekin lotuta," aurreko bikotekideek salatuta, baina hildako emakumeak ez omen zuen salaketarik jarri.

Iturri beraren esanetan, "noizbehinkako harremana" zuten, baina "azkenaldian askotan ikusi zuten elkar".

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Ertzaintza Zarautz Matxismoa Gipuzkoa Gizartea

