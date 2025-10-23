DERMATOSI NODULARRA

EAEn ere debekatu egingo dituzte ganadu feriak, dermatosi nodularra dela eta

Nafarroako Gobernuak goizean erabaki du animalien feria, lehiaketa eta kontzentrazio guztiak debekatzea (txakur eta katuenak izan ezik) azaroaren 30era arte, Frantziako egoera epidemiologikoak okerrera egin duelako. Jura, Ain eta Ekialdeko Pirinioetako departamentuetan fokuak antzeman dira, eta Gironan (Katalunia) hogei bat positibo baieztatu dira, animalien mugimendu irregularrarekin lotuta.

Artxiboko irudia. Argazkia: EFE

