GOIDIA-REN URTEURRENA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Omenaldi hunkigarria egin diete Valentziako GOIDIan hildako 229 lagunei

Biktimen argazkiak erakutsi eta senideen lekukotzak entzun dira Valentziako Olympia antzokian. "Mazon dimision" oihukatuz amaitu da ekitaldia, gaur arratsaldean Valentziako erdigunea zeharkatuko duen manifestazioaren lelo berarekin alegia.

homenaje-victimas-dana-valencia

Valentziako Olympia Antzokia gaur. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Urriaren 29an beteko da urtebete Valentzian GOIDIA izan zenetik eta urteurrena baliatuz, Valentziako gizarteak omenaldi hunkigarri eta beroa egin die uholdeetan hildako 229 pertsonei. Besarkada sinbolikoa eman nahi izan diete biktimei eta horien senitartekoei, eta egia eta justizia eskatu dute.

2024ko urriaren 29ko Goidiaren biktimen elkarteak antolatu du omenaldia, Goiadiaren hildakoen elkartearekin eta L 'Horta Sud Kaltetuen Elkartearekin elkarlanean, Valentziako Olympia Antzokian .

Hildako bakoitzaren argazkia eta izenak proiektatu dira ekitaldian, baita uholdeek utzitako suntsiketaren irudiak ere. Biktimen senide eta lagunek lekukotza gogorrak irakurri dituzte, hildakoak gogoratuz eta mina partekatuz.

Beatriz Garrote 2006ko Valentziako Metroko Biktimen Elkarteko presidentea ere ekitaldian izan da. Hitza hartu eta adierazi du "ohorea" dela biktimen senideei "arnasa eta babesa eman ahal izatea", "bide luzea" izango baita: "Ez zaitezte bakarrik sentitu, ez baitzaudete", esan die.

Antzoki osoa zutik jarrita, txalo zaparrada handi batekin amaitu da bi ordu iraun dituen ekitaldia, eszenatokian lokatzez zikindutako botak, erratzak eta kuboak zeudela. Atzean, boluntarioak eta biktimen hiru elkarteetako presidenteak zeuden, pankarta bati eusten: "Eta orain denok altxa dezagun ahotsa, jada altxa ezin duten horiengatik", zihoen valentzieraz.

"Mazon dimision" ohiukatuz amaitu da ekitaldia, gaur arratsaldean Valentziako erdigunea zeharkatuko duen manifestazioaren lelo berarekin alegia. Milaka lagunek Valentziako Generalitateko presidentearen dimisioa eskatuko dute berriz ere, GOIDIAn izandako kudeaketagatik.  

Publikoaren artean izan dira Diana Morant Zientzia ministro eta PSPV-PSOEko idazkari nagusia, Pilar Bernabe Valentziako Gobernuko ordezkaria eta Monica Oltra Valentziako Gobernuko presidenteorde ohia ere.

Acto de reconocimiento a las personas y colectivos que colaboran en las zonas afectadas por la dana, en el Teatro Olympia, a 25 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El homenaje ha sido organizado por la l'Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre. Jorge Gil / Europa Press 25 OCTUBRE 2025;HOMENAJE;DANA 25/10/2025
Valentzia Erkidegoa Espainia Goialdeko depresioa Uholdeak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X