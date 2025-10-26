Nekazaritza azoka
Gernika-Lumok Urriko Azken Astelehena ospatuko du astelehen honetan

310 postu izango dira 650 urte baino gehiagoko historia duen Euskal Herriko merkatu tradizional garrantzitsuenetako bat.

gernika feria azoka ultimo lunes de octubre urriko azken astelehena efe

Urriko Azken Asteleheneko azoka. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gernika-Lumok Urriko Azken Astelehena ospatuko du astelehen honetan, urriaren 27an. Aurten ere, 310 postu, erakusketak, erakustaldiak eta kultur eta kirol jarduerak izango dira 650 urte baino gehiagoko historia duen merkatu tradizionalari kolorea emateko.

Artisautza postuak (56) izango dira aurten ugarienak, ogia eta euskal pastela (42) eta gazta (38) eskainiko duten postutxoekin batera. Horiez gain, ezti-postuak (16), txakolin-postuak (16), kontserba-postuak (7), nekazaritzako makina-postuak (11), patata-postuak (8), erroskilla-postuak (5), sagardo-postuak (7) eta landare apaingarrien postuak (1) izango dira.

Postu gehienak Artekale kalean egongo dira (66), baina Pasealekuan (56), San Juanen (32), Domingo Alegrian (20), Alhondigan (2), San Juan Ibarran (21), Juan Calzada kalean (30), Industrian (40) eta Ocho de Enero kalean (20). 

Bestalde, 8 txosna egongo dira Foruen plazan, Pasealekuan, Saraspen, Adolfo Uriosten eta Ciutat de Berga kalean kokatuko dira.

Horrenbestez, Euskal Herriko nekazaritza azokarik garrantzitsuenetarikoaz gozatzeko aukera izango da astelehen honetan ere Gernikan. Urtero bezala, milaka pertsona bilduko dira bertan, kalitate bikaineko produktuak dastatzen.

Berritasunak

Aurtengo edizioak nobedadeak ere izango ditu. Horietako bi ekoizleen kokapen zehatza ikusteko mapa digitala (QR kode baten bitartez ikusi ahalko da) eta frontoi birtuala izango dira.

Kultur jarduerak

Egunean zehar, hainbat lehiaketa eta kultur ekitaldi izango dira Gernika-Lumoko Udalak antolatuta.

Urtero legez, lehiaketak ere ez dira faltako, eta teknikari espezializatuz osatutako epaimahaiak izango dituzte barazki, fruta, landare apaingarri, txakolin, ezti eta gazta lehiaketek.

Bestalde, kultur emanaldiek ere bere lekua izango dute bertan, hala nola bertsolarien erakustaldia (Sebastian Lizaso, Andoni Egaña eta Onintza Enbeita) eta zesta-puntako partidak Jai Alai frontoian.

