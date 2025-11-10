HEGAZTI-GRIPEA

Milioi bat oilo baino gehiago konfinatu dituzte Nafarroan, hegazti gripearen arriskuagatik

Espainiako Gobernuko Nekazaritza Ministerioak agindu du konfinamendua, eta Nafarroan zaintza berezia eskatzen duen gunea zehaztu du; 12 udalerri hartzen ditu. Neurri prebentiboa da, baina haztegi asko dituen erkidego batentzat ez da txikikeria. Araban, berriz, sei udalerriri eragiten die aginduak. 

