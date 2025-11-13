Elikadura-alerta zabaldu dute, Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marken gazta sorta batzuetan listeria atzemanda
Ohar batean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak jakinarazi du listeria monocytogenesa atzeman dutela Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marketako ardi eta behi esne gordinarekin egindako nahasketa onduko gaztetan.
Listeria monocytogenes bakterioa atzeman dute Beiardi, Agort, Udabe eta Eroski marketako ardi eta behi esne gordinarekin egindako nahasketa onduko gaztetan: sorta bat baino gehiagotakoak dira eta iraungitze-data ezberdina dute.
Hala jakinarazi du Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak, arratsaldean zabaldutako ohar batean. Bertan dioenez, Informazioa Azkar Trukatzeko Sistema Koordinatuaren (SCIRI) bidez izan dute kutsatzearen berri, Nafarroako osasun-agintariek alerta-jakinarazpen bat bidali ondoren.
Osasun Sailaren arabera, gazta horiek Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan ez ezik, Gaztela Mantxan eta Aragoin ere banatu dituzte. Nolanahi ere, ez da baztertzen beste erkidego batzuetan ere banatu izana.
Alerta honen eraginpeko gaztaren bat duten herritarrei ez kontsumitzea gomendatzen zaie. Kaltetutako produkturen bat kontsumitu bada eta listeriosiarekin (gonbitoa, beherakoa edo sukarra) bateragarria den sintomatologia izanez gero, berriz, osasun-zentro batera joatea eskatzen da oharrean.
Halaber, haurdun dauden emakumeei Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Haurdunaldiaren Gidako elikadura-atala kontsultatzea aholkatzen zaie, bereziki haurdun dauden emakumeentzat garrantzitsuak diren elikadura-higieneari buruzko atala.
Azkenik, alerta berri honen aurrean higiene-neurriak zorroztearen garrantzia gogoratu du Jaurlaritzak.
Honakoak dira kaltetutako produktuak:
- Gazta nahastu ondua, esne gordinarekin egina, Beiardi markakoa (Lote zenbakia: 2528430. -Iraungitze data: 2026/09/29. Unitateko pisua: 500g).
- Gazta nahastu ondua, esne gordinarekin egina, Beiardi markakoa (Lote zenbakia: 2528410. Iraungitze data: 2026/09/09, 2026/09/10, 2026/09/17 eta 2026/09/22. Unitateko pisua: 3 kg).
- Gazta nahastu ondua, esne gordinarekin egina, Beiardi markakoa (Lote zenbakia: 2528410. Iraungitze data: 16/09/2026. Unitateko pisua: 200 g).
- Gazta nahastu ondua, esne gordinarekin egina, La Borda de AGORT markakoa (Lote zenbakia: 2528410. Iraungitze data: 2026/09/16. Unitateko pisua: 3 kg).
- Gazta nahasketa, esne gordinarekin egina, ketua, Udabe markakoa (Lote zenbakia: 2528410. Iraungitze data: 2026/09/12. Unitateko pisua: 250 g).
- Gazta nahasketa, esne gordinarekin egina, ketua, Eroski markakoa (Lote zenbakia: 2528410. Iraungitze data: 2026/10/22. Unitateko pisua: 250 g).
