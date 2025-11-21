Larunbat honetan ekingo diete berriro Aizkorri mendian desagertutako artzaina bilatzeko lanei
77 urteko artzainaren txakurra eta artaldea aurkitu dituzte, baina bilaketa bertan behera utzi behar izan dute ostiral honetan, argi faltagatik.
Aizkorri mendiaren hegoaldeko magalean ostegun arratsaldetik desagertuta dagoen artzaina bilatzeko lanak bukatutzat eman dituzte larrialdi zerbitzuek, argirik ez zegoelako, eta larunbat honetan, berrabiaraziko dituzte, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Iturri horren arabera, 77 urteko artzain horren txakurra eta artaldea gaur arratsaldean aurkitu dituzte, Ertzaintzaren helikoptero baten laguntzaz, baina gizona oraindik ez dute aurkitu.
Ertzaintzako mendi-ataleko kideak gizonaren bila dabiltza, familiak desagerpenaren berri eman zuenetik. Antza denez, Urbiako zelaietatik hurbil dagoen borda batetik, Aizkorriko hegoaldeko magaletik, Gipuzkoan, bere artaldearekin itzultzera zihoan.
Elurra dela eta, bilaketa oso zaila izan da ostiral honetan, eta Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko mendiko espezialistek parte hartu dute bilaketa lanetan.
Familiak atzo 20:00ak aldera eman zuen desagerpenaren berri, Urbiako zelaietatik Kataberako meategietatik Brinkola ingurura jaitsi behar zuen artzainaren berririk izan ez ostean.
Ertzaintzaren mendiko baliabideak bertara joan ziren, eta desagertutakoak erabili ohi duen borda batean bilatu zuten, baita Urbian bertan inguruko txaboletan ere.
Eguraldiko erabiltzaile batek artzaina grabatu zuen
Aitor Ruiz de Angulok EITBko Eguraldia zerbitzura igorritako bideo batek desagertutako artzaina erakusten du. Irudietan, arrastoa galdu baino ordu batzuk lehenago hartutakoak, gizona geroago bilaketa dispositiboa aktibatu zen zonaldetik mugitzen ikusten da.
