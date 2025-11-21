Desagertua
Urbiako zelaietan atzo desagertutako 77 urteko artzain baten bila dabil Ertzaintza

Artzaiaren bilaketa Urbian
Ertzaintzako agenteak desagertuaren bila ari dira. Argazkia: Ertzaintza

Azken eguneratzea

Ertzaintzaren Zaintza eta Erreskate Unitateko mendiko ataleko agenteek atzotik desagertuta dagoen 77 urteko artzaina bilatzeko lanei ekin diete gaur goizean. Ustez artaldearekin Urbiako zelaietatik gertu dagoen borda batetik jaitsi behar zuen artzainak.

Ertzaintza Elurra Denboraleak Desagertutako Pertsonak Gipuzkoa Gizartea

