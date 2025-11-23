EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ertzaintzak martxan jarri du emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako taldea

Horixe iragarri du Segurtasun Sailak, eta zehaztu du sei emakumek osatzen dutela. Datuei dagokienez, jakinarazi du salaketek gora egin dutela aurten.
ertzaintza-departamento-seguridad
Ertzainas. Foto: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailak iragarri du emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako unitate bat duela martxan duela aste batzuetatik.

Talde hori sei emakumek osatzen omen dute: komisario batek, arduradunak eta lau agentek. “Indarkeria matxistako kasuen kudeaketa eta arreta hobetzeko koordinazioaz” arduratzen dira, eta ertzain-etxe guztietan egiten den lanari batzen zaizkio.

Talde horrek babes aktiboa ematen dio biktimari, epailearen erabakia gorabehera, eta kasurik larrienetan tratu txarrak jasan dituen emakumeari epaitegira laguntzen diote agenteek, lehenengo tramiteak egitera joaten denean. 

Segurtasun Sailak aurtengo indarkeria kasuei buruzko datuen txostenarekin batera eman du unitate berri horren berri.

Datuen arabera, gora egin du indarkeria matxistarekin lotutako salaketa kopuruak. 2025eko urtarriletik urrira bitartean, Ertzaintzak 5.975 delitu erregistratu ditu, bikotekideak edo bikotekide ohiak, etxean familiarteko batek edo sexu-askatasunaren aurka egindako emakumearen kontrako indarkeria-modu ezberdinetan. Iazko aldi berarekin alderatuta, era horretako delituek, oro har, % 0,66 egin dute gora. Delitu horien biktimak 4.810 emakume izan ziren, aurreko urtean baino % 0,86 gehiago.

Hilketen kasuan, hilketa bat izan da, Zarautzen (Gipuzkoa), urriaren 15ean, 47 urteko gizonezko batek 53 urteko bikotekidea hil zuenean.

Etxe barruan burututako homizidio kasuei dagokienez (familia barruko indarkeria), hiru izan dira.

Indarkeria matxista salaketa kopuru handiena bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria-kasuengatik izan da, 4.303 hain zuzen ere.

Emakumeen aurkako eraso gehien izaten den bigarren ingurunea etxekoa da, eta familia barruko 1.023 indarkeria kasu atzeman dituzte.

Sexu indarkeriari dagokionez, azken bi urteetan gora egin du kopuruak, eta aurten 649 zenbatu dituzte, iaz baino % 4,34 gehiago.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Ertzaintza Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Labrazako kontzejuak eta plataforma ekologistek Labrazako zentral eolikoa gelditzeko eskatu dute

Labrazako Kontzejuak eta Arabako Errioxa Bizirik, Arabako Mendiak Aske eta Araba Bizirik plataformek herrian aurreikusitako zentral eolikoaren proiektua berehala gelditzeko eskatu dute, EAEko Auzitegi Nagusiak proiektuaren aurka aurkeztutako errekurtsoak ebatzi arte. Gainera, Labrazan abenduaren 13an egingo den elkartasun jardunaldira gonbidatu dituzte herritarrak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X