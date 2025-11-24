Bruce Springsteen, Jose Luis Rebornidos eta Karlos Arguiñano, Urrezko Danborra irabazteko 56 hautagaien artean
Behin betiko zerrenda eskuan, Donostiako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak astearte honetan bilera egingo du. Batzorde horrek gehienez 3 hautagai aukeratuko ditu, baina hautagai batek gehiengo berezia lortuko balu, hau da udalbatzaren ordezkaritza ponderatuaren hiru herenak, Urrezko Danborraren irabazlea zuzenean izendatuko du.
2026ko Urrezko Danborraren irabazlea izango dena 56 hautagaik osatzen duten zerrendatik aterako da. Proposatutako hautagaien artean daude, besteak beste, Bruce Springsteen abeslaria, Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendaria eta Karlos Arguiñano sukaldaria. Donostiako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak bilera egingo du astearte honetan, hautagaitzak aztertu eta bozkatzeko.
Donostiako Udalak ohar bidez jakinarazi duenez, 2026ko Urrezko Danborrerako behin betiko hautagaitzak aztertu eta baliozkotzeko prozesua amaitu du. Guztira, 56 hautagai proposatu dituzte.
Behin betiko zerrenda eskuan hartuta, Bozeramaileen Batzordeak Bozeramaileen Batzordeak bilera egingo du astearte honetan. Hautagai batek Bozeramaileen Batzordearen gehiengo berezia lortuko balu, hau da udalbatzaren ordezkaritza ponderatuaren hiru herenak, Urrezko Danborra zuzenean eman ahal izango dute. Gehiengo hori lortzen ez bada, batzordeak hiru hautagai aukeratuko ditu eta Urrezko Danborraren aukeraketa herritarrek egingo dute botu bidez.
Lehen esandakoez gain, hautagai dira Aimar Bretos, Begoña del Teso eta Ana Terradillos kazetaria, Ancora elkartea, DYA, Basque Culinary Center, Kemen Kirol Elkartea, Donostia International Physics Center (DIPC), Domingo Martin medikua edo Donostia Arraun Lagunak arraun elkartea.
Era berean, Edurne Pasaban alpinista, Enma Garcia aurkezlea, Izaro Andres abeslaria, Jaime de los Rios artista, Jose Antonio Sainz Donostiako Orfeoiaren zuzendaria, Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendaria, Karlos Arguiñano zuzendaria, Kaleko Afari Solidarioak eta Zaporeak ekimenak, Karmelo C. Iribarren poeta edota Maialen Chorraut eta Xabi Prieto kirolariak.
Zure interesekoa izan daiteke
Eskolak bertan behera utzi dituzte EHUren Leioako campusean, ur-sarean izandako matxura batengatik
12:00etatik aurrera, Leioako campuseko ikastegi eta eraikinetako jarduera guztiak eten dira. Mozketak ez du eragingo polikiroldegian ezta Zientzia Parkeko eraikinetan ere; eraikin horietan ohiko jarduerarekin jarraitu ahal izango da. Errektoreordetzak jakinarazi du konponketa-lanetan ari direla eta hornidura "ahalik eta lasterren" berrezartzea aurreikusten dela.
Saaki, Euskadin ospitaleratutako haurren beldurra baretzeko robot berria
Bioaraba Osasun Ikerketa Institutuak, Vital Fundazioarekin lankidetzan, SAAKI proiektua aurkeztu du. Unitree G1 EDU robota Txagorritxun izango da, teknologia eta enpatia bidez ospitaleratutako haurren esperientzia hobetzeko.
Arartekoak dei egin du "emakumeak eta neskak kosifikatzea eta merkantilizatzea" galaraz dezagun
Astearte honetan Emakumeen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Mundu Eguna dela eta egindako adierazpen instituzionalean, EAEko Defentsa Erakundeak salatu du indarkeria matxistak "urtero errugabeen bizitzak kentzen" jarraitzen duela, eta "indarkeria hori zuzenean nozitzen duten emakumeen osotasun fisiko eta moralaren eta duintasunaren kontra eraso egiten" duela.
Miren Elgarresta (Emakunde): "Salaketak icebergaren punta dira, horren azpian badago indarkeria matxista normalizatu bat, oso orokortua"
Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko egunaren bezperan, Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak urteko lehen 10 hilabeteetako salaketen gainean hitz egin du, Euskadi Irratian. Horren esanetan, Ertzaintzak argitaratutako datuak bat datoz emakumeen aurkako indarkeriari buruzko inkestan Emakundek bildutako emaitzekin.
Gizon bat hil da Abartzuzan, lan-istripuz
Ezbeharra herriko elikagai-enpresa batetik gertu dagoen landa-bide batean gertatu da. Kamioi batek 49 urteko langilea harrapatu du.
Bost autoren arteko istripu batek sei kilometro arteko ilarak sortu ditu N-1ean, Iruran, Irungo norabidean
Bost ibilgailuk elkar jo dute N-1 errepidean, Irura parean. Istripuaren ondorioz, bost pertsona zauritu dira, eta ospitalera eraman behar izan dituzte.
Albiste izango dira: Save the Childrenen txostena, Jordi Pujolen aurkako epaiketa eta Ukrainarako bake akordioa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gazteen % 32ren ustez, normala da Interneten argazki eta bideo erotikoak saltzea, Save The Childrenen arabera
Gobernuz Kanpoko Erakundeak egindako ikerketa baten arabera, hiru gaztetik batek uste du zilegi dela dirua irabaztea eduki erotikoa salduta, % 71k baino gehiagok ez dute praktika hori esplotazio gisa identifikatzen, eta nesken ia erdiek "sugar dating" publizitatea jaso zuten adingabekoak izanda. Azaroaren 25aren bezperan argitaratutako txostenak nerabeen artean zabaltzen ari diren sexu-esplotazioko dinamika berrien berri ematen du.
Hiru pertsona intoxikatu dira Faltzesko etxebizitza batean karbono monoxidoa arnastuta
29 eta 46 urteko bi emakume eta 42 urteko gizon bat ospitaleratu egin behar izan dituzte, karbono monoxidoak eragindako intoxikazioarekin bateragarriak diren sintomak zituztelako. Iluntzean gertatu da gas ihesa Faltzesko etxebizitza batean.