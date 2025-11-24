DONOSTIA
Bruce Springsteen, Jose Luis Rebornidos eta Karlos Arguiñano, Urrezko Danborra irabazteko 56 hautagaien artean

Behin betiko zerrenda eskuan, Donostiako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak astearte honetan bilera egingo du. Batzorde horrek gehienez 3 hautagai aukeratuko ditu, baina hautagai batek gehiengo berezia lortuko balu, hau da udalbatzaren ordezkaritza ponderatuaren hiru herenak, Urrezko Danborraren irabazlea zuzenean izendatuko du. 

moriarti produkzioak donostiak urrezko danborra 2025 efe
Moriarti ekoiztetxea, 2025eko Urrezko Danborra. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

2026ko Urrezko Danborraren irabazlea izango dena 56 hautagaik osatzen duten zerrendatik aterako da. Proposatutako hautagaien artean daude, besteak beste, Bruce Springsteen abeslaria, Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendaria eta Karlos Arguiñano sukaldaria. Donostiako Udaleko Bozeramaileen Batzordeak bilera egingo du astearte honetan, hautagaitzak aztertu eta bozkatzeko. 

Donostiako Udalak ohar bidez jakinarazi duenez, 2026ko Urrezko Danborrerako behin betiko hautagaitzak aztertu eta baliozkotzeko prozesua amaitu du. Guztira, 56 hautagai proposatu dituzte.

Behin betiko zerrenda eskuan hartuta, Bozeramaileen Batzordeak Bozeramaileen Batzordeak bilera egingo du astearte honetan. Hautagai batek Bozeramaileen Batzordearen gehiengo berezia lortuko balu, hau da udalbatzaren ordezkaritza ponderatuaren hiru herenak, Urrezko Danborra zuzenean eman ahal izango dute. Gehiengo hori lortzen ez bada, batzordeak hiru hautagai aukeratuko ditu eta Urrezko Danborraren aukeraketa herritarrek egingo dute botu bidez.

Lehen esandakoez gain, hautagai dira Aimar Bretos, Begoña del Teso eta Ana Terradillos kazetaria, Ancora elkartea, DYA, Basque Culinary Center, Kemen Kirol Elkartea, Donostia International Physics Center (DIPC), Domingo Martin medikua edo Donostia Arraun Lagunak arraun elkartea. 

Era berean, Edurne Pasaban alpinista, Enma Garcia aurkezlea, Izaro Andres abeslaria, Jaime de los Rios artista, Jose Antonio Sainz Donostiako Orfeoiaren zuzendaria, Jose Luis Rebordinos Donostiako Zinemaldiko zuzendaria, Karlos Arguiñano zuzendaria, Kaleko Afari Solidarioak eta Zaporeak ekimenak, Karmelo C. Iribarren poeta edota Maialen Chorraut eta Xabi Prieto kirolariak. 

X