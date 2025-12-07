Albiste da

Gutxienez hiru pertsona hil dira Tenerife hegoaldean, itsas kolpe baten ondorioz

Hildakoak lau izan litezke, baina oraindik ez dute baieztatu zenbat diren. Gainera, bihotz-biriketako geldialdia izan duen pertsona bat helikopteroz eraman dute ospitalera, eta beste hiru lagun zauritu dira.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez hiru pertsona hil dira gaur arratsaldean Tenerife hegoaldean, Los Gigantes inguruko igerileku natural batean, itsas kolpe baten ondorioz, 112 Larrialdiak Koordinatzeko Zentroko iturriek jakitera eman dutenez.

Iturriak adierazi duenez, hildakoak lau izan litezke.

Gainera, bihotz-biriketako geldialdia izan duen pertsona bat helikopteroz eraman dute ospitalera, eta beste hiru lagun zauritu ditu itsas kolpeak. 

Kanarietako Gobernuko Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiak aurrealerta egoera ezarri du egunotarako itsas denboralea tarteko.

Kanariak Espainia Alerta Meteorologikoak Gizartea

