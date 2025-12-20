URTARO ALDAKETA

Negu astronomikoa igande honetan hasiko da eta bi eklipse izango ditu

Urtaro berria 16:03an hasi eta 2026ko martxoaren 20an amaituko da, udaberria hastearekin batera. Eklipseak ez dira ikusgai izango Euskal Herritik.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Negu astronomikoa abenduaren 21ean hasiko da, 16:03an, Espainiako Behatoki Astronomikoaren kalkuluen arabera. Urtaroak 88 egun eta 23 ordu izango ditu, eta 2026ko martxoaren 20an amaituko da, udaberria abiatzearekin batera.

Hain justu, eguraldiak neguko itxura hartuko du bihartik aurrera, hotza eta elurra iragarri baitituzte. 

Bi eklipse izango dira (eguzki-eklipsea eta ilargi-eklipsea), baina, zoritxarrez, ez bata ez bestea ez dira Euskal Herritik ikusiko. Eguzki-eklipse anularra otsailaren 17an izango da, eta Antartikatik, Ozeano Antartikotik eta Indiako Ozeanoaren hegoaldetik ikusi ahalko dira. Ilargi-eklipsea, aldiz, martxoaren 3an izango da, eta Amerikan, Asiako ekialdean eta Ozeanian sumatuko dute. 

Eklipseak ez, baina neguko bi izar euriak izango ditugu ikusgai gure latitudean: Ursidak, abenduaren 22an, eta Kuadrantidak, urtarrilaren 3an. 

Horrez gain, iluntzean Saturno planeta ikusgai izango da neguan zehar, eta baita Jupiter ere urtarrilaren hasieratik aurrera; otsailaren erdialdetik aurrera Artizarra batuko zaie biei. Hilabeteek aurrera egin ahala, Saturno Eguzkira hurbilduko da, eta martxoaren hasieran arratsaldeko zerutik desagertuko da. Aitzitik, Merkurio agertuko da otsailean zehar.

