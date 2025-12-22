ZOZKETA BEREZIA
2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) milioika euro utzi ditu Igorren

Kasu horretan, irabazle bakoitzak 50.000 euro jasoko ditu dezimoko (500.000 euro serieko), baina % 20 Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.

MADRID, 22/12/2025.- Escenario del Teatro Real durante la celebración del Sorteo Extraordinario de Navidad. EFE/Chema Moya
2025eko Gabonetako Loteriaren zozketa. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

90693 zenbakiak irabazi du 2025eko Gabonetako Loteriaren hirugarren saria. Hala, 2.500 euro egokitu dira jokatutako euro bakoitzeko, edo 50.000 euro dezimo bakoitzeko irabazleari (500.000 euro serieko), baina % 20a Zerga Agentziara bideratu behar da, eta, beraz, dezimo bat dutenek 40.000 euro inguru jasoko dituzte.

Gainera, dezimoaren azken bi zifrak edo lehenengo hirurak hirugarren sariarekin bat badatoz, pertsona horrek 5 euro jasoko ditu jokatutako euro bakoitzeko.

Noiz eta non jaso daiteke dirua?

Saria kobratzeko beharrezkoa da saritutako dezimoa edo gordekina aurkeztea, abenduaren 22ko arratsaldean bertan, dagozkien egiaztapenak gauzatu eta prozesu informatikoak amaitzen direnean. 

Sariak 2.000 eurotik beherakoak badira dezimo edo gordekin bakoitzeko, Loterien sare komertzialeko 10.869 saltokietako batean soilik kobratu ahal izango dira, abenduaren 22ko arratsaldetik aurrera. Kasu horretan, saria eskudirutan edo Bizum bidez kobratu daiteke. Alabaina, 2.000 euroko edo hortik gorako sariak baimendutako finantza-erakundeetan kobratuko dira: BBVA eta Caixabank.

