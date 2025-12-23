Behaketa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Denboraldiko lehen itsas txakur grisak ikusi dituzte euskal kostaldean

Adituek gomendatu dute behatzeko gunea ez argitaratzea, animalia horiengana ez hurbiltzea hamar metro baino gutxiagora, "estresatu egin daitezkeelako", eta jatekorik ez ematea.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Denboraldiko lehen itsas txakur grisak Euskadiko hondartzetara eta portuetara iristen ari dira, eta astearte honetan Gipuzkoan eta Bizkaian ikusi ahal izan dira.

Verballenas.com enpresatik jakinarazi dutenez, astearte honetan bat ikusi dute Gipuzkoan eta beste bat Bizkaian. Espezie horren presentzia ikusita, konpainiak gomendatu du ez argitaratzea behatzeko gunea, animalia horiengana ez gerturatzea hamar metro baino gutxiagora, "estresatu egin daitezkeelako" eta ez elikatzea.

Halaber, itsas txakurrak ez inguratzea eta itsasora ihes egiten uztea eskatu dute, txakurrak urrun mantentzea, batez ere zaunka egiten badute, eta ez bustitzea uretatik kanpo atseden hartzen ari badira.

Horrez gain, animaliak arazoren bat izanez gero 112 zenbakira deitzeko eskatu dute, Lehorreratze Sarea aktibatu eta albaitari batek azter dezan ea beharrezkoa den harrapatzea Berreskuratze Zentro batera eramateko edo hobe den lasai uztea, "Gipuzkoan dagoenarekin egin berri duten bezala".

Gipuzkoa Bizkaia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Protesta en el exterior del Parlamento vasco durante el debate de los Presupuestos de 2026, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento vasco acoge hoy el pleno para la aprobación definitiva de los Presupuestos vascos para 2026, que, dada la mayoría absoluta del Gobierno vasco, saldrán adelante con el apoyo únicamente de los socios del Ejecutivo (PNV y PSE-EE). El proyecto de Presupuestos fue aprobado el pasado 28 de octubre en consejo de Gobierno y se elevaba a 16.378 millones de euros, un 4,1% más que en 2025. Iñaki Berasaluce / Europa Press 23/12/2025
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

325 milioi euro gastu sozialera beharrean erabilera militarrera bideratu daitezkeela salatu dute Eusko Legebiltzarraren aurrean

Euskadiko GKEen Koordinakundeak eta Zehar-Errefuxiatuekin deitutako protesta batek astearte honetan Eusko Legebiltzarrean salatu duenez, Eusko Jaurlaritzaren 2026rako aurrekontu proiektuak atea irekitzen dio erabilera militarrera bideratzea inbertsio industrialerako ziren 325 milioi euro. Azaldu dutenez, gobernu-taldeek (EAJ eta PSE) zuzenketa bat aurkeztu dute Lankidetza eta Elkartasunaren Euskal Legearen 10. artikulua aldatzeko eta "armamentuen industriarekin ekonomikoki elkarlanean aritzeko, betiere Europakoa bada".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X