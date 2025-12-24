EUSKARARI BURUZKO EPAIAK
Iñigo Urrutia: "Azkenaldian badirudi Konstituzioak muga erantsiak ezartzen ari dizkiola euskararen normalizazioari"

Iñigo Urrutia, jurista eta administrazio zuzenbideko irakaslea
18:00 - 20:00
Iñigo Urrutia, jurista eta Administrazio Zuzenbideko irakaslea. Bideotik hartutako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Administrazioaren eta udalen hizkuntza-politikarako eskumena jarri du zalantzan EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak bere azken ebazpenetan. Iñigo Urrutiak, jurista eta Administrazio Zuzenbideko irakasleak, dio ezengonkortasun politikoa areagotu daitekeela azken erabaki horiekin.

EAEko Justizia Auzitegi Nagusia Manifestazioak Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia Auzitegi Konstituzionala Eguneko Titularrak Euskara Gizartea Epaiketak

