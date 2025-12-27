DESAGERTZEA
23 urteko emakume bat desagertu da Donostian, eta Ertzaintzak ikerketa zabaldu du

Asteazkenean ikusi zuten azkenekoz, Gabon gauean, eta familiak ostiralean aurkeztu zuen salaketa. 

Desagertua Donostia Eguberri bezpera
Vost Euskadik bere profil sozialean zabaldutako mezua.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Asteazkenetik etxetik falta den 23 urteko emakume bat bilatzen ari dira Donostian, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez. 

Senitartekoek Eguberri egunean sumatu zuten haren falta, eta bila jardun ondoren, biharamunean, ostiralean, salaketa aurkeztu zuten Ertzaintzarenean. 

Hala, hura bilatzeko izapideak abiatu dituzte. 

VostEuskadik, EAEko larrialdietarako boluntario taldeak, desagertuta dagoen emakume horren argazkia partekatu du sare sozialetan, eta Amaia izena duela jakinarazi du. Horren arabera, abenduaren 24an ikusi zuten azkenekoz, eta egun hartan praka eta beroki beltzak eta jertse gorria zeramatzan soinean.

Desagertutako Pertsonak Donostia Gizartea

