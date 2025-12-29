Denboralea Andaluzian
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Korronteak eramandako moto-gidariaren gorpua aurkitu dute Illoran (Granada)

Andaluziako ekialdea astindu duen euri-ekaitzak bi hildako utzi ditu honezkero, eta pertsona bat desagertuta dago oraindik.

ÍLLORA (GRANADA), 28/12/2025.- Labores de búsqueda de un joven que con su moto ha sido arrastrado por el agua en el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando pretendía cruzarlo. EFE/Pepe Torres
Motor-gidaria bilatzeko lanak. EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Cañada erreka zeharkatzean igandean desagertutako motor-gidariaren gorpua aurkitu dute Illoran (Granada) astelehen goizaldean.

Guardia Zibilak jakitera eman duenez, igandean bilaketa operatibo berezi bat aktibatu zuen, eta gaztearen gorpua desagertu zen tokitik 3 kilometrora agertu da. 

Azken aurkikuntza horrekin, bi dira honezkero asteburu honetan Andaluziako ekialdea astindu duen euri-denboralearen ondorioz hildakoak, bata Illoran eta bestea Alhaurin el Granden (Malaga). Udalerri horretan bertan, beste pertsona bat desagertuta dago oraindik, eta bilaketa-lanetan jarraitzen dute.

Andaluzia Espainiako gobernua Hondamendi naturalak Denboraleak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X