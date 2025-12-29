Korronteak eramandako moto-gidariaren gorpua aurkitu dute Illoran (Granada)
Andaluziako ekialdea astindu duen euri-ekaitzak bi hildako utzi ditu honezkero, eta pertsona bat desagertuta dago oraindik.
Cañada erreka zeharkatzean igandean desagertutako motor-gidariaren gorpua aurkitu dute Illoran (Granada) astelehen goizaldean.
Guardia Zibilak jakitera eman duenez, igandean bilaketa operatibo berezi bat aktibatu zuen, eta gaztearen gorpua desagertu zen tokitik 3 kilometrora agertu da.
Azken aurkikuntza horrekin, bi dira honezkero asteburu honetan Andaluziako ekialdea astindu duen euri-denboralearen ondorioz hildakoak, bata Illoran eta bestea Alhaurin el Granden (Malaga). Udalerri horretan bertan, beste pertsona bat desagertuta dago oraindik, eta bilaketa-lanetan jarraitzen dute.
Zure interesekoa izan daiteke
Kanpainaren lehen hilabetean gripeagatik ospitaleratutakoen zenbatekoa aurreko urtekoetan izandakoa halako bederatzi da aurten
Aurreko urteetako aldi berean batez beste 21 erregistratu ditu Osakidetzak, eta aurten 192. Imanol Pradales lehendakariak ohartarazi duenez, gripea "indartsu, gogor eta oldarkor dator", eta Eusko Jaurlaritzak txertaketa indartu du, Bilbon puntu berri bat jarrita.