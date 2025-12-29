Huesca
Bi pertsona hil dira eta bat larri zauritu da Panticosatik gertu, elur-jausi batek harrapatuta

Gainera, beste lagun bat desagertu da. Gertakaria 13:00ak inguruan izan da, Tablato tontorraren inguruan.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibileko espezialistek bi pertsonaren gorpuak eta hipotermia arina duen hirugarren pertsona bat erreskatatu dituzte, elur-jausi batek Pirinioetako Panticosa udalerrian gertatu den luizi batek arrastaka eraman ostean. Ezbeharra Tablato tontorrean izan da, eta mendiko eskia egiten ari zirela harrapatu ditu elur-jausiak. Gainera, desagertutako beste pertsona baten bila ari dira.

Inguruan Guardia Zibilaren mendiko espezialistak ari dira lanean, bi helikopteroren laguntzarekin.

Aragoiko Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez, Roberto Bermudez de Castro Ogasun eta Barne sailburua eta Miguel Angel Clavero Barne zuzendari nagusia Panticosan daude, gertakarien bilakaera jarraitzeko eta Espainiako Gobernuari lankidetza eskaintzeko.

Jorge Azcon Aragoiko Gobernuko presidenteak ere agenda bertan behera uzteko erabakiaren berri eman du X sare sozialaren bidez, "mendiko istripuaren berri tragikoek hunkituta".

Aragoiko mendizaleen arabera, mendiko eskia gustuko dutenak asko ibiltzen dira gertakariaren eremuan, 1.000 metroko malda baitago.

Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) elur-jausiak izateko arriskuari eusten dio eremu horretan, bostetik biko mailan.

Pirinioak Aragoi Gizartea

