Bi pertsona hil dira eta bat larri zauritu da Panticosatik gertu, elur-jausi batek harrapatuta
Gainera, beste lagun bat desagertu da. Gertakaria 13:00ak inguruan izan da, Tablato tontorraren inguruan.
Guardia Zibileko espezialistek bi pertsonaren gorpuak eta hipotermia arina duen hirugarren pertsona bat erreskatatu dituzte, elur-jausi batek Pirinioetako Panticosa udalerrian gertatu den luizi batek arrastaka eraman ostean. Ezbeharra Tablato tontorrean izan da, eta mendiko eskia egiten ari zirela harrapatu ditu elur-jausiak. Gainera, desagertutako beste pertsona baten bila ari dira.
Inguruan Guardia Zibilaren mendiko espezialistak ari dira lanean, bi helikopteroren laguntzarekin.
Aragoiko Gobernuko iturriek jakitera eman dutenez, Roberto Bermudez de Castro Ogasun eta Barne sailburua eta Miguel Angel Clavero Barne zuzendari nagusia Panticosan daude, gertakarien bilakaera jarraitzeko eta Espainiako Gobernuari lankidetza eskaintzeko.
Jorge Azcon Aragoiko Gobernuko presidenteak ere agenda bertan behera uzteko erabakiaren berri eman du X sare sozialaren bidez, "mendiko istripuaren berri tragikoek hunkituta".
Aragoiko mendizaleen arabera, mendiko eskia gustuko dutenak asko ibiltzen dira gertakariaren eremuan, 1.000 metroko malda baitago.
Estatuko Meteorologia Agentziak (Aemet) elur-jausiak izateko arriskuari eusten dio eremu horretan, bostetik biko mailan.
Zure interesekoa izan daiteke
Hauek izan dira gizarte arloko urteko albiste nagusiak
Euskal Herriko kaleak Palestinaren aldeko konpromisoz eta elkartasunez bete dira aurten. Vueltako protestek, urriko grebak eta Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidaren irudiek munduari bira eman diote.
Emakume bat kamioi batek harrapatuta hil da NA-134 errepidean, Azagran
11:38an gertatu da istripua eta, hildakoa, 59 urtekoa, San Adriango bizilaguna zen. Guardia Zibilak bere gain hartu du istripuaren inguruko ikerketa.
Martinez sailburuaren esanetan, gripea erritmo "onean" doa beheraka Euskadin, nahiz eta Gabonetako jaien ostean gorakada "puntuala" egon daitekeen
Osasun sailburuak baieztatu du kasua kopurua hirugarren astez jarraian ari dela jaisten, eta hala jarraituko duela espero du, baina ohartarazi du oraindik "data arriskutsuak" direla. Martinez pozik agertu da, halaber, herritarrek eta osasun-profesionalek txertaketari emandako "ezohiko erantzunagatik".
EHUko Ikasle Kontseiluak eskubide gehiago eta kontziliaziorako eta euskaraz ikasteko bermeak eskatu ditu
Ikasleen organoak txosten bat helarazi dio EHUko idazkari nagusiari, unibertsitateko estatutu berrietarako hainbat proposamenekin, ikasleek Klaustroan duten ordezkaritza indartzea, besteak beste.
Bizi-itxaropena igo egin da EAEn 2024an, eta maximo historikoetara iritsi da: 81,7 urte, gizonek, eta 87 urte, emakumeek
Jaiotza-tasa 1,17 haurrekoa da, eta ama izateko batez besteko adina, 33,4 urtekoa.
Auto batek eta anbulantzia batek istripua izan dute Etxebarri parean, eta auto-ilara luzeak eragin ditu
Istripua 09:30ean gertatu da eta BI-634 errepidea itxi behar izan dute Bilborako noranzkoan. Ondorioz, auto-ilara handiak sortu dira bi noranzkoetan. Ezbeharrean hiru pertsona zauritu dira, anbulantzian zeuden bi osasun-langile eta autoaren gidaria, eta horietako bi Galdakaoko Ospitalera eraman dituzte.
Abiadura-muga orduko 50 kilometrotan baino gehiagotan gainditzea delitua da gaurtik Ipar Euskal Herrian
Orain arte, Frantzia osoan abiadura-muga hori gaindituz gero, 1.500 eurorainoko isuna jaso zezakeen gidariak, eta gidabaimeneko sei puntu galdu. Aurretik gisa horretarako arau-hausteren bat aurretik eginda bazuen soilik bihurtzen zen delitu.
Ibilgailuek derrigorrezko dute gaurtik ingurumen-bereizgarria Iruñeko Alde Zaharrean sartzeko
0, Eco, C eta B etiketak dituzten ibilgailuak sartu ahalko dira, baimendutako ibilgailuez gain. Arau horiek ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko da, eta 200 euroko isuna ezarriko dute (100 euro, berehala ordainduz gero).
Baiona erdigunean bizikiletan joateko debekuak ekologisten eta mugikortasun jasangarriaren aldekoen haserrea piztu du
Abendu hasieratik Baionako Herriko Etxeak debekatu egin du Baiona Ttipi eta Handiko 50 kaletan bizikletan joatea; herritarrek txirringatik jaitsi eta oinez joan behar dute horietan eguneko ordu gehienetan.