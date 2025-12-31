TRAFIKOA
Gizon bat hil da N-240 errepidea itxita utzi duen istripu batean, Legution

Istripua errepideko 22. kilometroan gertatu da, Barazar mendaterantz doan errepidean, auto batek eta furgoneta batek talka egin dutenean.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gizon bat hil da eta beste bi pertsona zauritu dira N-240 errepidean, Legutio (Araba) parean, auto batek eta furgoneta batek talka eginda, Ertzaintzak jakitera eman duenez.

16:00ak aldera, bi ibilgailuk zirkulazio-istripua izan dute Legution, errepidearen 22. kilometroan (Barazarko mendatera doan bidean).

Istripuaren ondorioz, 61 urteko gizonezko bat hil da eta beste 2 pertsona zauritu dira eta Txagorritxuko Ospitalera eraman behar izan dituzte.

Ertzaintzak ikerketa abiatu du ezbeharraren nondik norakoak argitzeko.

Talkaren ondorioz, errepidea itxi egin behar izan dute, kilometro bateko auto-ilarekin, eta Otxandiotik pasatzen ari dira, txandaka.

