ZOZKETA BEREZIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gabonetako Loteriaren hirugarren sariak (90693) 500.000 euro utzi ditu Zumaian

Zumaia reparte 500 000 euros del tercer premio
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zumaiako 1 zenbakiko administrazioak 500.000 euro banatu ditu 90693 zenbakiari esker, 2025eko Gabonetako Loteriaren zozketako hirugarren saria.

Zumaia Gipuzkoa Loteria Gabonetako Loteria Euskal Autonomia Erkidegoa

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X