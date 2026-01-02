Patinete elektrikoak
Atzeratu egin da patinete elektrikoek nahitaezko asegurua izateko neurria, erregistroaren eraginkortasun ezagatik

Urtarrilaren 2rako aurreikusita zegoen erregistroa oraindik ez dago martxan. Horrek, beraz, atzeratu egiten du mugikortasun pertsonaleko ibilgailuetarako aseguruaren derrigortasuna.

Isunak 200 eta 1.000 euro artekoak izango dira asegururik gabe zirkulatzen duten patinete elektrikoentzat. Argazkia: EFE.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Trafiko Zuzendaritza Nagusiak (DGT) atzeratu egin du patinete elektrikoen aseguruaren nahitaezkotasuna; izan ere, urtarrilaren 2an indarrean sartzea zegoen aurreikusita. Atzerapen horren arrazoia da oraindik ez dagoela martxan. Mugikortasun Pertsonaleko Ibilgailuen erregistroa.

Derrigorrezko aseguru horrek helburu du patinete elektrikoak eta mugikortasun pertsonaleko beste ibilgailu batzuk erabiltzean segurtasuna eta erantzukizuna areagotzea.

Azken informazio ofizialen arabera, ezin izango da aseguruaren betebeharra hura eskatu erregistroa arautzen ez den bitartean. Hala ere, araudiak ezartzen du aseguratuta egon beharko direla, urtarrilaren 26a baino lehen, 25 kilogramo baino gehiagoko patineteak edo 14 km/h-ko abiadura gainditzen dutenak, erregistroan inskribatu beharrik gabe.

Erabakiak kezka sortu du patineteen erabilera gehiago arautzearen alde dauden kolektiboen artean. Mario Arnaldok, Europako Autogile Elkartuen presidenteak, defendatu du Auto Aseguruen Legea aldatzea MPIak araudi beraren pean sartzeko.

Gogoratu beharra dago 200 eta 1.000 euro arteko isunak izango direla asegururik gabe zirkulatzen duten ibilgailuentzako; horien artea, patinete elektrikoak.

396 istripu

Mapfre Fundazioaren datuen arabera, 2024an 396 istripu izan ziren estatuan, aurreko urtean baino % 23 gehiago.

Aseguruaren oraindik derrigorrezkoa ez den arren, legeak ezartzen du, istripuen kasuan, Aseguruen Konpentsazio Partzuergoak (KKK) bermatzaile gisa jardun dezakeela, kalte pertsonalak ordaintzeko, baina ez materialak.

Patinete elektrikoak Trafikoa Gizartea

