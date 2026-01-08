Gasteizen kalean bizi diren Maliko asilo eskatzaileak Jaurlaritzak kudeatzen dituen zentroetara eraman dituzte
Gasteizko kaleetan bizi diren Maliko 30 bat errefuxiatu Eusko Jaurlaritzako hainbat zentrotara eraman dituzte aldi baterako. Nerea Melgosa Ongizate, Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Espainiako Gobernuari eskatu dio, bere "betebeharrak" betetzeko eta Maliko asilo eskatzaileen egoera administratiboa bideratzeko.
Helduak doan euskaldundu daitezen "urrats eraginkorrak" eskatu ditu Kontseiluak Nafarroako Parlamentuan
Euskaltegiekin batera landu duten 'Euskara ezagutzeko beharra helduengan sustatzeko proposamena' proposamena aurkeztu du eta helduen “euskalduntze eta alfabetatze masiboa” defendatu du, euskararen erabilera handitzeko ezinbesteko baldintza dela uste baitu.
Eskola kiroleko jarduerak bertan behera asteburuan Gipuzkoan, denboraleagatik
Kirol Departamentuak prebentzio-neurriak aktibatu ditu ostiral honetarako, denboraleak eragin ditzakeen edozein egoeraren aurrean haur eta gazteen segurtasuna uneoro bermatzeko.
Gasteizko bi udaltzain zigortu dituzte, adin txikiko bat atxikitzeko indar "neurrigabea" erabiltzeagatik
Gertakariak 2023ko martxoan izan ziren, Zabalgana auzoan, debekatutako eremu batean patinete elektrikoan zihoan gazte bat geldiarazi zutenean agenteek.
Xabier Anduagak San Sebastian martxa elkarrekin abesteko deia egin du bandera igoeran
Aurten Urrezko Danborra jasoko duen Xabier Anduaga tenor gazteak San Sebastian martxa abestuko du Konstituzio plazako oholtzan, Donostiako Orfeoiarekin batera. "Mundu guztiak nirekin abestea nahi dut, ez dut inor ni entzuten egotea nahi, baizik eta mundu guztiak gozatzea", nabarmendu du Anduagak.
"Arrazoizko tarte batean" ez da isunik jarriko V-16 baliza ez erabiltzeagatik
Espainiako Gobernuko Barne ministroaren hitzetan, bidaiarien "bizitzak salbatzea" da neurri berriaren helburua, eta ez gidariak "zigortzea eta dirua biltzea". Horregatik, egokitzeko denbora emango dutela jakinarazi du.
ChatGPT ongizateari laguntzeko tresna bat prestatzen ari da
Plataformak galdera medikoak erantzutea, emaitza pertsonalak aztertzea eta osasun aholku pertsonalizatuak eskaintzea ahalbidetuko du, osasun profesionalak ordezkatu gabe. Oraingoz, erabiltzaile talde txiki batekin probatzen ari dira, ofizialki merkaturatu aurretik.
Korrikaren 24. edizioaren ibilbidea
Euskararen aldeko lasterketa martxoaren 19an Atharratzetik abiatu eta hilaren 29an, igandearekin, iritsiko da Bilbora, hamaika egun geroago. Ikusi ibilbide osoa eta aurreikusitako ordutegiak.
Euskadik odol-emaileak behar ditu: Osakidetzak erreserben beherakada kritikoaz ohartarazi du
Gripearen bilakaerak eta gabonetako geldialdiak odol-emateen kopurua murriztu dute, eta deia indartzera behartu du; izan ere, osasun-jarduera bermatzeko, egunean 400 inguru behar dira.
Korrikak 2.175 kilometro egingo ditu 11 egunean
AEKk 24. Korrikaren ibilbidea aurkeztuko du gaur, ostegunarekin. Korrika Laguntzaileek izango dute lehenik ibilbide osoaren berri, primizian, eta 09:30ean zabalduko dute guztientzat. Euskararen aldeko lasterketa hiriburuetara noiz iritsiko den aurreratzen dizuegu EITBn.