Donostiako danborrada, zuzenean
Otsoen erasoak nabarmen ugaritu dira Karrantzan
Karrantzako (Bizkaia) herritarrak oso kezkatuta daude azken asteotan nabarmen ugaritu baitira otsoek inguruan eragindako erasoak. Ildo horretatik, Kantabrian, otso batek, gutxienez, berriki zauritutako asto bat erakusten dituzten irudiak jaso ditu EITBk. Halaber, Karrantzarekin mugan dagoen Ramales de la Victoria udalerrian (Kantabria) otso bat grabatu dute, Ancillo mendian. Animalia horiek kalte handiak eragin dizkiete inguruko abeltzainei aspaldidanik; izan ere, dozenaka ardi, moxal eta zekor hil edo zauritu dituzte han. Aspaldiko gertaerei, azken aste hauetako erasoak gehitu behar zaizkie. Gertaera horiek eztabaida sortu dute animalien aldeko taldeen eta abeltzainen artean, batzuek otsoa espezie mehatxatuen euskal zerrendan gehitzea eskatzen dutelako, besteek eraso horiei aurre egiteko neurri zehatzak eskatzen dituzten bitartean.
Gipuzkoako adinekoen egoitza publikoetako garbitzaileek euskararen hizkuntza-eskakizunik ez dutela behar ebatzi du epaitegi batek
Euskadiko CCOOk ohar batean azaldu duenez, hautagaiek "hamarkadak zeramatzaten egoitzetan lanean, aldi baterako kontratuekin eta lan ordutegiaren barruan euskara ikasteko aukerarik gabe, bitarteko langileak zirelako". Sindikatuarentzat "hizkuntza eta lan eskubideak guztiz bateragarriak dira proportzionaltasun soziolinguistikoak errespetatuz".
Banderaren jaitsiera, zuzenean
24 orduko festari amaiera emango dio Donostiak hiriko bandera jaistearekin batera.
Donostiako haurren danborrada, zuzenean
Jarraitu zuzenean Donostiako haurren danborrada!
Azpeitiko danborrada, zuzenean
Jarraitu zuzenean Azpeitiko danborrada.
Organo emaileen kopurua % 10 igo da EAEn, urtebetean
Organo emaileen tasa milioi bat biztanleko 64,3koa da EAEn, Espainiako eta Europako batez bestekoaren gainetik. Iaz, 262 pertsonaren organo transplanteak egin zituen Osakidetzak, eta 144 pertsonak eman zituzten organoak hil ondoren.
Amaitu dira auto-ilarak A-8an Arrigorriagan, istripu batek goiza konplikatu ostean
Istripua izan da A-8an Arrigorriaga parean eta 7 kilometroko ilarak izan dira. Txorierrin ere istripua izan da Lezama parean eta bi errei itxi behar izan dituzte BIlborantz, eta auto-ilarak sortu diren arren, dagoeneko bere onera itzul da egoera hor ere.
Julio Iglesiasek ukatu egin du emakumeen kontrako ezein abusu, derrigortze edo errespetu falta egin izana
"Atsekabe handiz, nire etxean lan egin zuten bi emakumek nire aurka egindako salaketei erantzuten diet. Ukatu egiten dut emakumerik abusatu edo derrigortu izana, bai eta horiek errespetatu ez izana ere", esan du artistak bere Instagrameko kontuan.
Zabaldu dute lur-jausi baten ondorioz Zumarraga eta Azkoitia artean itxita egon den GI-631 errepidea
Errepidean egiten ari diren bide-lanetan egindako leherketa kontrolatu batek eragin du luizia eguerdiko 13:15ak aldera. Garbiketa lanak amaitu ondoren, 21:45ak aldera errepidea zabaltzea lortu dute.