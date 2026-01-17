BIZKAIA
Ertzaintzak gizon baten gorpuzkiak kiskalita topatu ditu Ortuellan

Ikerketa abian da gertatutakoa argitzeko, eta istripua izan den edo kriminalitate zantzuak dauden zehazteko.

EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak gizon baten gorpuzkiak kiskalita topatu ditu Ortuellan (Bizkaia), Segurtasun Sailak larunbat honetan EITBri baieztatu dionez.

Ostiral arratsaldean topatu zuten gorpua, txabola batean, Las Losinas inguruan, Ortuella auzoan, Zugaztietara igotzeko errepidean.

Ikerketa abian da gertatutakoa argitzeko, eta istripua izan den edo kriminalitate zantzuak dauden zehazteko.

Antza denez, sua abenduaren 29an piztu zen. Oraindik ez dute biktima identifikatu.

