Albistea izango dira: tren istripua Kordoban, dena prest Donostian festa hasteko eta "El Conquis" saioaren hasiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urtarrilaren 19ko lerroburu nagusiak:
- Tren-istripua Kordoban: Gutxienez 24 pertsona hil dira eta hainbat zauritu, abiadura handiko bi tren errailetik atera ostean, Adamuzen (Kordoba), Andaluziako 112 Larrialdi Zerbitzuko iturriek jakinarazi dutenez. Abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da Madril eta Andaluzia artean, istripuaren ondorioz.
- Dena prest Donostian jaia hasteko: Konstituzio plazan egingo den Donostiako banderaren igoerak emango dio hasiera gauerdian 24 orduko jaiari. Danbor eta barril doinuak izango dira nagusi hiriko txoko guztietan, eta heldu zein haurrak arduratuko dira Raimundo Sarriegi konposatzaileak sortutako piezak jotzeaz. Festa gauerdian hasiko da ofizialki, baina aurretik ohiko afariak egingo dituzte elkarte eta jatetxeetan. Familian zein lagunartean menu oparoak izango dituzte mahai gainean.
- Hasi da "El Conquis": Gaur hasiko da lehiaketa "El Conquistador del Caribe" saioaren edizio berrian. Hiru taldeak dagoeneko iritsi dira Haitisesera eta lehen Immunitate Joko gogorrean lehiatuko dira lehen sari nagusia irabazi eta, batez ere, izendapenak eta infernu itxurako kanpamenduak saihesteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Gutxienez 24 hildako eta 70 ospitaleratu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
Trenetako bat errailetik atera da Adamuzeko (Kordoba) 1. trenbidearen sarrerako desbideraketan eta alboko trenbidean sartu da. Beste tren bat zihoan hortik eta hura ere errailetatik atera da. Madril eta Andaluzia arteko abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da.
Donostia, 24 orduko jaiari hasiera emateko prest
Begirada gehien Gipuzkoako hiriburuak biltzen baditu ere, Azpeitian eta Nafarroako Tafalla eta Lakuntza herrietan ere ospatzen dituzte danborradak.
Celtako zaleek azazkalak margotu dituzte Borja Iglesiasen alde, futbolariak Sevillan jasotako irain homofoboak salatzeko
Sevillaren aurkako partida bukatu zenean, Sanchez Pizjuanen jokalariak jaso zituen irainen aurrean, gaurko Balaidosko norgehiagokara azazkalak margotuta joatera animatu zituen klubak jokalari eta zaleak. Iglesiasek berak urteak daramatza homofobiaren aurka borrokatzen, eta azazkalak margotuta eramatea izan da bere ezaugarrietako bat.
Auzitegi Gorenera jo du Kermanen familiak Arabako Auzitegiak haren hilkeren "larritasuna murrizten" duela iritzita
Azaroan behin-behineko askatasuna eman zioten erasotzaileari eta epaiketa labur bat egingo zela ebatzi zuen Arabako Auzitegiak, instrukzio epaitegiaren iritziaren kontra.
Pertsona bat hil da Benasquen, elur-jausi batek harrapatuta
Cerler eski estazioan gertatu da ezbeharra. Dirudienez, hainbat elur-jausi izan dira gaur pistetatik kanpo.
Lau gazte atxilotu dituzte Bedian, Euskotrenen tren batean grafitiak egitea egotzita
18 eta 21 urte bitarteko lau gizonezko hartu dituzte atxilo, trenbidean barrikada bat jarri eta Euskotrenen tren batean pintaketak egitea leporatuta.
Hamar pertsona erietxera eraman dituzte Gasteizko lonja batean izandako sutean kea arnasteagatik
Ertzaintzak jakitera eman duenez, igande goizeko zortzi eta erdietan gertatu da. Ikerketa abiatu dute sua zerk eragin duen argitzeko.
Pertsona bat erreskatatu dute Basauriko zubi batetik ibaira erori ostean
Larrialdi zerbitzuek gizon bat erreskatatu dute larunbat honetan, Agirre Lehendakariaren etorbideko zubi batetik uretara erori ondoren.
Ertzaintzak giza gorpuzkiak kiskalita topatu ditu Ortuellan
Ikerketa abian dute gertatutakoa argitu eta istripua izan den edo kriminalitate zantzuak dauden zehazteko. Oraindik ez dute biktima identifikatu.