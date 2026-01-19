SALAKETA SARE SOZIALETAN
Herri Nortek sexu-erasoak gaitzetsi ditu eta ikerketan lagunduko duela ziurtatu du

Athleticeko zale taldeak komunikatu bat atera du, sare sozialetan hainbat testigantza argitaratu ondoren eta arduradun politikoek gertatutakoa argitzeko eta biktimak babesteko eskatu ondoren.

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Asteburuan argitaratutako kazetaritza-informazio berriek Herri Norteko kideen sexu-erasoak eta eraso fisikoak jasan dituztela salatzen duten dozenaka emakumeren testigantzak bildu dituzte. Kontakizunak modu anonimoan zabaldu dira indarkeria matxistaren salaketei eskainitako Instagrameko kontu batean, eta erreakzio politiko zabala eragin dute.

Azken orduetan, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak haserrea eta atsekabea adierazi du X sare sozialean, eta hogei bat emakumek ustez jasandako sexu-erasoak ikertzeko eskatu du. Ildo beretik mintzatu da Esther Martinez PPren Bilboko bozeramailea, biktimentzako ikerketa eta justizia eskatu dituena.

Lehen salaketa Izarorena izan zen: bortxatu egin zutela esan zuen emakume gazteak. Kasu horretatik aurrera, beste emakume batzuek eraso berriak identifikatu eta salatu zituzten. Hasiera batean, akusazioek Realeko Bultzada taldeko kide bat kanporatzera eraman zuten, baina, ondoren, kontuak Herri Norteko kideen aurkako salaketak ere jaso zituen.

Informazio horien aurrean, Herri Norte Taldeak ohar bat zabaldu du, edozein motatako eraso edo indarkeria matxistaren biktimen aldeko jarrera "irmoa eta anbiguotasunik gabea" adierazteko. Taldeak adierazi du iraganean antzeko gertakariekin zerikusia zuten pertsonak kanporatu zituztela, eta ziurtatu du gaur egun ez dagoela testigantza berriei lotutako kide aktiborik.

Herri Nortek, gainera, adierazi du barne protokolo bat duela eta indarkeria matxistako kasuen aurrean nola jokatu behar den jakiteko hainbat kolektiborekin harremanetan dagoela. Era berean, erasotzaileak identifikatzeko informazio zehatza biltzen saiatu dela ziurtatu du, eta azpimarratu du erasoak jasan dituzten emakumeei babesa ematea dela lehentasuna, eta biktimen esku jarri da gertatutakoa argitzen laguntzeko.

