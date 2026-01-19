Herri Nortek sexu-erasoak gaitzetsi ditu eta ikerketan lagunduko duela ziurtatu du
Athleticeko zale taldeak komunikatu bat atera du, sare sozialetan hainbat testigantza argitaratu ondoren eta arduradun politikoek gertatutakoa argitzeko eta biktimak babesteko eskatu ondoren.
Asteburuan argitaratutako kazetaritza-informazio berriek Herri Norteko kideen sexu-erasoak eta eraso fisikoak jasan dituztela salatzen duten dozenaka emakumeren testigantzak bildu dituzte. Kontakizunak modu anonimoan zabaldu dira indarkeria matxistaren salaketei eskainitako Instagrameko kontu batean, eta erreakzio politiko zabala eragin dute.
Azken orduetan, Elixabete Etxanobe Bizkaiko ahaldun nagusiak haserrea eta atsekabea adierazi du X sare sozialean, eta hogei bat emakumek ustez jasandako sexu-erasoak ikertzeko eskatu du. Ildo beretik mintzatu da Esther Martinez PPren Bilboko bozeramailea, biktimentzako ikerketa eta justizia eskatu dituena.
Lehen salaketa Izarorena izan zen: bortxatu egin zutela esan zuen emakume gazteak. Kasu horretatik aurrera, beste emakume batzuek eraso berriak identifikatu eta salatu zituzten. Hasiera batean, akusazioek Realeko Bultzada taldeko kide bat kanporatzera eraman zuten, baina, ondoren, kontuak Herri Norteko kideen aurkako salaketak ere jaso zituen.
Informazio horien aurrean, Herri Norte Taldeak ohar bat zabaldu du, edozein motatako eraso edo indarkeria matxistaren biktimen aldeko jarrera "irmoa eta anbiguotasunik gabea" adierazteko. Taldeak adierazi du iraganean antzeko gertakariekin zerikusia zuten pertsonak kanporatu zituztela, eta ziurtatu du gaur egun ez dagoela testigantza berriei lotutako kide aktiborik.
Herri Nortek, gainera, adierazi du barne protokolo bat duela eta indarkeria matxistako kasuen aurrean nola jokatu behar den jakiteko hainbat kolektiborekin harremanetan dagoela. Era berean, erasotzaileak identifikatzeko informazio zehatza biltzen saiatu dela ziurtatu du, eta azpimarratu du erasoak jasan dituzten emakumeei babesa ematea dela lehentasuna, eta biktimen esku jarri da gertatutakoa argitzen laguntzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Zer dakigu Kordobako tren istripuari buruz? Zer dago argitzeko?
Ordu gutxi batzuk baino ez dira igaro Adamuzen zorigaiztoko tren istripua jazo denetik. Argitu gabeko arrazoiak tarteko, abiadura handiko tren bat errailetik atera da bart eta kontrako noranzkoan zihoan Renferen tren bat bidetik aterarazi du. Hauek dira, oraingoz, baieztatuta dauden datuak.
Zer dakigu Kordoban istripua izan duen Iryo tren-konpainiari buruz?
Iryo konpainia italiar-espainiarra abiadura handiko tren-operadore pribatu handiena da eta 2022ko azaroan hasi zuen jarduna Espainian. Astean 400 zerbitzu baino gehiago eskaintzen ditu, hiru korridore handitan banatuta: ipar-ekialdea (Madril-Zaragoza-Bartzelona-Tarragona.), hegoaldeko korridorea (Madril-Kordoba-Sevilla/Malaga) eta Levanteko korridorea (Madril-Cuenca-Valentzia/Alacant/Albacete/Murtzia).
Renfek ez du uste giza akatsak edo gehiegizko abiadurak eragin duenik tren istripua
Alex Fernandez Heredia konpainiako presidenteak azaldu duenez, "arraroa" da nola gertatu den istripua, eta "okerrena izango litzateke orain gertatutakoaren inguruan espekulatzea".
Poztasuna nagusitu da Bilboko senegaldarren artean Afrikako Kopa irabazi ostean
Bilboko San Frantzisko kaleak festa handi batean lehertu ziren Senegal-Maroko partida amaitu ondoren. Finala senegaldarren pozarekin eta Marokoko zaleen etsipenarekin amaitu zen.
Gutxienez 39 hildako eta 48 ospitaleratu Kordoban, abiadura handiko bi trenen arteko istripuan
Trenetako bat errailetik atera da Adamuzeko (Kordoba) 1. trenbidearen sarrerako desbideraketan eta alboko trenbidean sartu da. Beste tren bat zebilen bide horretan, eta hura ere errailetatik atera da. Madril eta Andaluzia arteko abiadura handiko trenen zirkulazioa bertan behera geratu da.
Puentek azaldu duenez, Adamuzeko istripua zuzengune batean gertatu zen, trena berria zen eta trenbidea berrituta zegoen: "Oso arraroa da"
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Iraunkorrerako ministroak esan du oraindik ez direla ezagutzen Adamuzeko (Kordoba) tren-istripuaren arrazoiak, baina "oso arraroa" dela adierazi du, ezbeharra zuzengune batean gertatu delako, trena nahiko berria zelako eta trenbidea duela gutxi berritu dutelako.
Adamuzen istripua izan duen Iryoko trena duela lau egun ikuskatu zuten
Trenbide-operadoreak erakundeen arteko koordinazioaren garrantzia azpimarratu du, eta administrazio eta udalerrien aldetik jasotako babesa eskertu du.
Albistea izango dira: tren istripua Kordoban, dena prest Donostian festa hasteko eta "El Conquis" saioaren hasiera
Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Donostia, 24 orduko jaiari hasiera emateko prest
Begirada gehien Gipuzkoako hiriburuak biltzen baditu ere, Azpeitian eta Nafarroako Tafalla eta Lakuntza herrietan ere ospatzen dituzte danborradak.